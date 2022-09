Na nabożeństwo żałobne w Opactwie Westminsterskim przyjedzie około 500 zagranicznych oficjeli, w tym członkowie rodzin królewskich, prezydenci i premierzy, a setki tysięcy osób spodziewane są wzdłuż trasy, którą przewieziona zostanie trumna z ciałem zmarłej monarchini - najpierw z Pałacu Westminsterskiego do Opactwa, a później stamtąd na zamek w Windsorze.

- Mogę potwierdzić, że będzie to największa pojedyncza operacja policyjna, jaką kiedykolwiek przeprowadziła Met Police. Jako pojedyncze wydarzenie, jest ono większe niż Olimpiada w 2012 roku. Jest większę niż weekend Platynowego Jubileuszu. To jest naprawdę ogromna operacja, w której bierze udział ogromna liczba wyspecjalizowanych funkcjonariuszy. Nie można jej porównać do żadnej innej operacji w historii Met - powiedział zastępca komisarza Stuart Cundy.

Londyńska policja ze wsparciem z całego kraju

Stuart Cundy poinformował, że w samym tylko centrum Londynu rozstawiono 36 kilometrów barierek, aby kontrolować przepływ tłumów i zabezpieczyć kluczowe obszary.

Utrzymywaniem porządku w brytyjskiej stolicy zajmuje się nie tylko londyńska policja. Od dnia śmierci królowej na ulicach Londynu widać także funkcjonariuszy z formacji policyjnych z innych części kraju.

Cundy przekazał, że podczas pilnowania wydarzeń związanych ze śmiercią królowej policja aresztowała 34 osoby. Nie sprecyzował, jakiego rodzaju czyny były powodem aresztowań, ale zaznaczył, że w żadnym przypadku nie były to protesty.

Zdjęcie Największa operacja w historii brytyjskiej policji. Trwają przygotowania / CARLOS JASSO / AFP

Brytyjczycy żegnają królową

Przypomnijmy, że od środowego popołudnia trumna z ciałem Elżbiety II jest wystawiona w Westminster Hall w Pałacu Westminsterskim i pozostanie tam do poniedziałku, czyli dnia pogrzebu, aby dać mieszkańcom Wielkiej Brytanii możliwość pożegnania zmarłej monarchini i oddania jej hołdu. Choć Westminster Hall otwarty jest w tym czasie przez 24 godziny na dobę, a przechodzący mają dosłownie kilka sekund na zatrzymanie się przy trumnie, kolejka wciąż się wydłużała.

W piątek przed południem ministerstwo poinformowało, że ciągnąca się wzdłuż południowego brzegu Tamizy kolejka ma długość 7,9 km, co oznacza, że osiągnęła maksymalną przewidzianą długość, a czas oczekiwania wynosi co najmniej 14 godzin.

W związku z tym, możliwość dołączania do niej przez nowe osoby została wstrzymana na minimum sześć godzin.