Policja strzela do protestujących rolników. Manifestacje w całej Holandii

Łukasz Aftański Świat

Policjanci oddali strzały do protestujących rolników w miejscowości Heerenveen w Holandii. W ocenie służb doszło "do sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa". W kraju od poniedziałku trwają manifestacje rolników przeciwko rządowej polityce klimatycznej. Władze chcą ograniczyć emisję tlenków azotu, co zdaniem rolników doprowadzi do masowych upadków hodowli bydła.

Zdjęcie Protesty trwają w całym kraju. Rolnicy nie zgadzają się na propozycje rządu dot. polityki klimatycznej / ROBIN VAN LONKHUIJSEN / East News