W skrócie Judit Polgar odrzuciła propozycję kandydowania na prezydenta Węgier, tłumacząc to brakiem gotowości do podjęcia historycznej odpowiedzialności.

Arcymistrzyni szachowa zadeklarowała wsparcie dla przyszłego prezydenta Węgier w działaniach na rzecz kraju.

Premier Peter Magyar podziękował Judit Polgar za dotychczasową działalność.

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Judit Polgar nie przyjmie propozycji premiera Petera Magyara, by objąć stanowisko prezydenta Węgier. Informację o swojej decyzji przekazała w mediach społecznościowych, dziękując za okazane zaufanie.

"Uważam za zaszczyt mojego życia, że zostałam zaproszona przez inicjatorów na stanowisko Prezydenta Republiki i jestem za to niezmiernie wdzięczna" - napisała na Facebooku.

Polgar podkreśliła, że docenia gest premiera, który mimo silnej pozycji swojej partii w parlamencie zdecydował się zaproponować kandydaturę osoby niezależnej i bezpartyjnej.

Mistrzyni Judit Polgar odmówiła, by objąć urząd prezydenta Węgier

Judit Polgar wyjaśniła, że nie czuje się na siłach, aby objąć urząd, który w obecnej sytuacji politycznej wymagałby szczególnej odpowiedzialności.

"Nie czuję się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność zjednoczenia podzielonego narodu, dlatego nie mogę przyjąć zaproszenia" - przekazała.

Jednocześnie Polgar zadeklarowała, że będzie wspierać przyszłego prezydenta Węgier w działaniach na rzecz kraju.

"Będę wspierać nowego, niezależnego i uznanego prezydenta wszelkimi możliwymi sposobami w realizacji tych celów" - podkreśliła.

Decyzja światowej sławy szachistki zakończyła trwające od kilku dni spekulacje dotyczące jej ewentualnego wejścia do polityki. Kandydatura Polgar wywołała duże zainteresowanie na Węgrzech, ale także podzieliła część zwolenników Tiszy.

Peter Magyar odpowiedział Judit Polgar. "Nadal będziemy na ciebie liczyć"

Premier Peter Magyar odniósł się do decyzji Judit Polgar w komentarzu pod jej wpisem. Podziękował jej za dotychczasową działalność i podkreślił, że jej znaczenie dla kraju pozostaje ogromne.

"Droga Judit! Dziękuję Ci za wszystko, co zrobiłaś dla Węgier! Chyba mogę powiedzieć w imieniu wielu milionów Węgrów, że nadal będziemy na Ciebie liczyć, nawet jeśli w inny sposób!" - napisał Magyar.

Wcześniej premier zapowiadał szerokie konsultacje społeczne dotyczące wyboru nowej głowy państwa. Stało się to po tym, jak Tamas Sulyok podpisał 17. poprawkę do Ustawy Zasadniczej, która doprowadziła do wcześniejszego zakończenia jego kadencji na stanowisku prezydenta Węgier.

Po wejściu zmian w życie Peter Magyar zapowiedział, że będzie oczekiwał propozycji obywateli dotyczących osoby, która mogłaby objąć ten urząd.

Od poniedziałku obowiązki głowy państwa przejęła tymczasowo przewodnicząca węgierskiego parlamentu Agnes Forsthoffer. Deputowani muszą wybrać nową głowę państwa w ciągu 30 dni.

Posłowie Tiszy mają w parlamencie większość konstytucyjną (141 na 199 głosów).





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