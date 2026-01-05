W skrócie Ponad 400 zagranicznych turystów, wśród których znajdują się Polacy, utknęło na wyspie Sokotra po zamknięciu przestrzeni powietrznej z powodu działań zbrojnych w regionie.

Ambasady różnych krajów podejmują działania w celu ewakuacji obywateli przebywających na wyspie, zwłaszcza po ogłoszeniu stanu wyjątkowego.

Polskie MSZ jest w stałym kontakcie z obywatelami na miejscu i przypomina o wcześniejszych ostrzeżeniach dotyczących podróży do tego regionu.

Jak poinformował w poniedziałek zastępca gubernatora Sokotry ds. kultury i turystyki Yahya bin Afrar, cytowany przez agencję AFP, obecnie na wyspie przebywa "ponad 400 zagranicznych turystów". Ich loty zostały zawieszone - podkreślił.

Inny lokalny urzędnik powiedział agencji, że loty zagraniczne i krajowe zostały wstrzymane po tym, jak na przełomie roku na wyspie ogłoszono stan wyjątkowy. - Obecnie uwięzionych jest 416 cudzoziemców - zaznaczył.

Turyści utknęli na jemeńskiej wyspie. Apel o wznowienie lotów

Urzędnik dodał, że złożony został apel wzywający do wznowienia lotów. Stwierdził przy tym, że lotnisko powinno być "trzymane z dala od konfliktów politycznych". Jak wytłumaczył, wyspa obsługuje zazwyczaj trzy loty tygodniowo z Abu Zabi.

- Ludzie utknęli na wyspie i teraz zwracają się do swoich ambasad o pomoc w ewakuacji. Placówki dyplomatyczne zwróciły się do rządów Arabii Saudyjskiej i Jemenu o ich ewakuację - powiedział.

Jak poinformowała agencja AFP, turyści przyjechali na Sokotrę, aby świętować Nowy Rok. Powołując się na słowa lokalnego urzędnika, wskazano, że na miejscu utknęli ludzie różnej narodowości. Chodzi m.in. o Brytyjczyków, Francuzów, Amerykanów oraz Chińczyków.

Setki osób utknęły w turystycznym raju. Wśród nich Polacy

Medialne doniesienia sugerują, że na miejscu znajduje się także grupa Polaków, którzy mieli pojechać na Sokotrę mimo wcześniejszych ostrzeżeń MSZ. Jak ustalił tygodnik Angora, chodzi o co najmniej 28 osób, którzy wybrali się na wakacje z biura podróży Torre. Obecnie nasi rodacy nie mogą opuścić wyspy z powodu wstrzymanych lotów.

Jak poinformował w niedzielę rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, "Sokotra znajduje się w bardzo niestabilnym regionie, w którym od lat toczy się konflikt zbrojny". "Obecnie sytuacja bezpieczeństwa uległa dalszemu pogorszeniu - w związku z intensyfikacją działań zbrojnych zamknięto przestrzeń powietrzną" - wskazał.

"Nasza placówka w Arabii Saudyjskiej pozostaje w stałym kontakcie z obywatelami RP, którzy - mimo ostrzeżeń MSZ - zdecydowali się na wyjazd na wyspę Sokotra. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że warunki, w jakich obecnie przebywają nasi obywatele, są dobre" - dodał Wewiór.

Po zaostrzeniu konfliktu wstrzymano loty. Turyści utknęli w Jemenie

Sokotra, leżąca na Oceanie Indyjskim, przyciąga turystów dzięki bujnemu krajobrazowi i czystym, turkusowym wodom. W ostatnich dniach loty zostały wstrzymane ze względu na eskalację działań zbrojnych w regionie.

Agencja Reutera wyjaśniła, że Sokotra znajduje się pod kontrolą wspieranej przez Zjednoczone Emiraty Arabskie Południowej Rady Przejściowej. W piątek gubernator prowincji Hadramaut na południowym wschodzie Jemenu ogłosił rozpoczęcie operacji "pokojowego" przejmowania baz wojskowych w regionie.

Loty zostały wstrzymane w czwartek i od tego czasu strony konfliktu wzajemnie obwiniają się za tę sytuację. W niedzielę co najmniej jeden samolot wyleciał z portu lotniczego w Adenie.

