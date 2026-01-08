W skrócie Prawie połowa Polaków obawia się wybuchu wojny z Rosją, chociaż 42 proc. badanych uważa taki scenariusz za mało prawdopodobny.

Kobiety częściej niż mężczyźni wyrażają lęk przed konfliktem, a społeczeństwo obawia się też rosyjskiej dywersji.

Opinie na temat przyszłych relacji Polski z Rosją są zróżnicowane, zależne również od preferencji politycznych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Czy obawia się Pan/Pani wybuchu wojny z Rosją?" - usłyszeli uczestnicy badania IPSOS na zlecenie Radia Zet. Niemal połowa ankietowanych Polaków (47 proc.) obawia się takiego scenariusza.

Opcję "zdecydowanie tak" wybrało 16 proc. głosujących, a "raczej tak" - 31 proc.

Ataku ze strony Rosji nie przewiduje zaś 42 proc. respondentów. "Zdecydowanie" rosyjską agresję wyklucza 13 proc. badanych, a odpowiedź "raczej nie" wskazało 29 proc. osób. Jednoznacznej odpowiedzi nie potrafiło wybrać 12 proc. ankietowanych.

Kto obawia się wojny z Rosją? Polacy odpowiedzieli

Jak wynika z najnowszego badania IPSOS, wybuchu polsko-rosyjskiego konfliktu zbrojnego najbardziej boją się kobiety. Do grupy osób, które na pytanie sondażowe odpowiedziały "zdecydowanie tak" i "raczej tak" zalicza się 56 proc. kobiet i 37 proc. mężczyzn.

Niemal co drugi mężczyzna (49 proc.) nie przewiduje, by w najbliższym czasie doszło do regularnej wojny z Rosją. Pewnych co do bezpieczeństwa Polski jest zaś tylko 28 proc. kobiet.

Ankietowani zostali również zapytani o to, jak ich zdaniem będą wyglądały relacje Warszawy z Moskwą w obliczu wojny w Ukrainie. "Stosunki między Polską a Rosją obecnie są napięte. Jak Pana / Pani zdaniem rozwinie się sytuacja?" - usłyszeli uczestnicy badania.

Odpowiedź "poukładamy się, stosunki ulegną poprawie" wybrało 11 proc. badanych. 47 proc. osób twierdzi zaś, że w Polsce "będzie nadal dochodzić do aktów rosyjskiej dywersji". "Małych incydentów zbrojnych" spodziewa się 22 proc. badanych Polaków.

Regularnej wojny NATO z Rosją na terenie Polski obawia się 9 proc. ankietowanych, a wojny poza terytorium Rzeczpospolitej - 6 proc. ankietowanych.

Zdania w tej sprawie nie ma 23 proc. osób.

Przyszłość relacji Polski z Rosją. Wyborcy podzieleni

W sondażu przeanalizowano również nastroje ws. relacji polsko-rosyjskich panujące wśród zwolenników różnych partii politycznych.

Odpowiedź "poukładamy się, stosunki ulegną poprawie" najczęściej wskazują wyborcy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (27 proc.). Tuż za nią optymistyczny stosunek wykazują wyborcy PSL (20 proc.), Konfederacji (16 proc.), Partii Razem (14 proc.) i PiS (11 proc.)

Aktów rosyjskiej dywersji, jak ten przeprowadzony w listopadzie w kilku polskich miejscowościach, najbardziej obawiają się zwolennicy Polski 2050 (73 proc.), potem sympatycy Partii Razem (64 proc.), KO (63 proc.), PSL i Konfederacji (po 62 proc.), Nowej Lewicy (60 proc.) i PiS (47 proc.).

Badanie ogólnopolskie zostało zrealizowane przez IPSOS na zlecenie Radia ZET metodą CATI i CAWI, w dniach 5-9 grudnia 2025 roku, na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.

Źródło: Radio Zet, PAP

Lewica nie odpuści reformy PIP po zapowiedzi premiera. Gawkowski w ''Gościu Wydarzeń'': Sprawa nie jest zamknięta Polsat News Polsat News