Polak "zniknął w oceanie". Tragiczna śmierć podczas wakacji
Portugalskie służby potwierdziły śmierć 55-latka z Polski. Nasz rodak wraz z przyjaciółmi spędzał wakacje na Maderze. Według relacji mężczyzna opuścił grupę i poszedł popływać, następnie "zniknął w oceanie". Policja morska w Porto Santo wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku.
Obywatel Polski zginął w piątek u brzegów portugalskiej wyspy Porto Santo, położonej w archipelagu Madery. Do tragicznego zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych podczas kąpieli.
Jak poinformowało centrum ratownictwa morskiego (MRSC) w Funchal na Maderze, śmiertelną ofiarą jest 55-letni mężczyzna. Informację o śmierci Polaka potwierdził też portugalski Krajowy Urząd Morski (AMN).
Madera. Polski turysta nie żyje, "zniknął w oceanie"
Przekazano, że ciało naszego rodaka wydobyto z wody w południowo-wschodniej części wyspy, gdzie dominuje skaliste wybrzeże. AMN podkreślił, że nie ma tam strzeżonego kąpieliska.
"Zgodnie z naszymi ustaleniami ofiara przed śmiercią spacerowała w towarzystwie przyjaciół, po czym miała udać się, aby popływać i ostatecznie zniknęła w oceanie" - poinformował AMN. W piątek dowództwo policji morskiej w Porto Santo wszczęło śledztwo w sprawie okoliczności tragicznego zdarzenia.
Wyspa Porto Santo jest uznawana za jedną z największych atrakcji turystycznych z uwagi na jedną z najdłuższych piaszczystych portugalskich plaż; ma 9 km długości.
Bułgaria. Zmarł turysta z Polski, miał 93 lata
Do innego tragicznego wypadku z udziałem Polaka doszło przed miesiącem w Bułgarii. Mężczyzna utonął w popularnym kurorcie Słoneczny Brzeg. Turysta miał 93 lata.
Bułgarskie media podawały, że nasz rodak znajdował się w stanie skrajnego wycieńczenia. Mimo natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej i podjętych prób reanimacji poszkodowany zmarł.