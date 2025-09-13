W skrócie Polski turysta utonął podczas kąpieli u wybrzeży wyspy Porto Santo w archipelagu Madery.

Do zdarzenia doszło na niebezpiecznym, niestrzeżonym, skalistym wybrzeżu.

Wcześniej, podobna tragedia spotkała polskiego seniora w bułgarskim kurorcie Słoneczny Brzeg.

Obywatel Polski zginął w piątek u brzegów portugalskiej wyspy Porto Santo, położonej w archipelagu Madery. Do tragicznego zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych podczas kąpieli.

Jak poinformowało centrum ratownictwa morskiego (MRSC) w Funchal na Maderze, śmiertelną ofiarą jest 55-letni mężczyzna. Informację o śmierci Polaka potwierdził też portugalski Krajowy Urząd Morski (AMN).

Madera. Polski turysta nie żyje, "zniknął w oceanie"

Przekazano, że ciało naszego rodaka wydobyto z wody w południowo-wschodniej części wyspy, gdzie dominuje skaliste wybrzeże. AMN podkreślił, że nie ma tam strzeżonego kąpieliska.

"Zgodnie z naszymi ustaleniami ofiara przed śmiercią spacerowała w towarzystwie przyjaciół, po czym miała udać się, aby popływać i ostatecznie zniknęła w oceanie" - poinformował AMN. W piątek dowództwo policji morskiej w Porto Santo wszczęło śledztwo w sprawie okoliczności tragicznego zdarzenia.

Wyspa Porto Santo jest uznawana za jedną z największych atrakcji turystycznych z uwagi na jedną z najdłuższych piaszczystych portugalskich plaż; ma 9 km długości.

Bułgaria. Zmarł turysta z Polski, miał 93 lata

Do innego tragicznego wypadku z udziałem Polaka doszło przed miesiącem w Bułgarii. Mężczyzna utonął w popularnym kurorcie Słoneczny Brzeg. Turysta miał 93 lata.

Bułgarskie media podawały, że nasz rodak znajdował się w stanie skrajnego wycieńczenia. Mimo natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej i podjętych prób reanimacji poszkodowany zmarł.

