W skrócie 50-letni Polak zmarł podczas pracy przy zbiorach cukinii w miejscowości Zonnebeke w Belgii, prawdopodobnie z powodu przegrzania.

Służby wprowadziły zakaz dalszych prac na polu ze względu na wysokie temperatury i rozpoczęły śledztwo dotyczące warunków pracy oraz przyczyn śmierci.

Europa doświadcza fali upałów, a w Polsce ogłoszono alerty pogodowe drugiego i trzeciego stopnia z powodu prognozowanych rekordowych temperatur.

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Do tragedii doszło w piątek na farmie w północno-zachodniej części Belgii. Jak ustalił portal Nieuwsblad, 50-letni Polak był sezonowym pracownikiem plantacji w Zonnebeke, gdzie mieszkał i pomagał w zbiorach cukinii.

Podczas pracy mężczyzna zaczął się źle czuć. Dolegliwości nasiliły się w krótkim czasie - na tyle szybko, że służby nie zdołały przybyć na czas. Polak zmarł na miejscu.

Śmierć Polaka w Belgii. Wprowadzono zakaz dalszej pracy

Departament Audytu Pracy w Gandawie wszczął śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci, a także ustalenia, w jakich warunkach przebywał 50-latek. Przeprowadzono przy tym standardową procedurę sekcji zwłok przez lekarza medycyny sądowej.

Ponadto Służba Nadzoru nad Dobrostanem Pracowników wydała zakaz kontynuowania pracy na polu ze względu na wysokie temperatury. Potencjalnie to właśnie upał doprowadził do śmierci Polaka.

Przedstawiciele wymienionych organów odmówili szczegółowego komentarza. Wszelkie oficjalne oświadczenia mają być przekazywane po zakończeniu śledztwa.

Fala upałów w Europie. Polska zagrożona rekordowymi temperaturami

Do zdarzenia doszło w czasie, gdyEuropa mierzy się z falami upałów, które grożą rekordowo wysokimi temperaturami.

"Zarówno maksymalne temperatury w ciągu dnia, jak i minimalne nocne, które obserwujemy podczas tej fali upałów, byłyby praktycznie niemożliwe o tej porze roku 50 lat temu. Porównywalna fala upałów w tym okresie byłaby o 3,5 stopnia słabsza" - podał belgijski portal VRT, powołując się na raport World Weather Attribution, organizacji zajmującej się obserwowaniem zjawisk pogodowych.

Sytuacja pogodowa stwarza zagrożenie również w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał w sobotę ostrzeżenia II i III stopnia dla całego kraju. Prognozowane temperatury maksymalne mogą wynieść nawet 38 st. C, a w niedzielę 41 st. C - co byłoby rekordem w historii współczesnych pomiarów.

Źródła: Nieuwsblad, VRT





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