Polak zmarł po porażeniu paralizatorem przez policję. Tragedia na Majorce

Paulina Sowa

Oprac.: Paulina Sowa

47-letni Polak zmarł w swoim domu w Palmie na Majorce po tym, jak policja użyła wobec niego paralizatora. Mężczyzna był pod wpływem substancji niedozwolonych i zachowywał się agresywnie.

Radiowozy hiszpańskiej Policji Narodowej z włączonymi sygnałami świetlnymi stoją na ulicy w centrum miasta, w tle widoczne budynki, drzewa oraz przechodnie.
Policja na Majorce użyła paralizatora wobec 47-letniego PolakaIsaac BujEast News

W skrócie

  • Policja na Majorce użyła paralizatora wobec 47-letniego Polaka zachowującego się agresywnie pod wpływem narkotyków.
  • Po utracie przytomności, pomimo prób reanimacji oraz interwencji ratowników medycznych, mężczyzna zmarł na miejscu.
  • Prowadzone jest śledztwo w sprawie śmierci, zaplanowano sekcję zwłok; podczas zdarzenia w domu nie było matki dzieci.
Około godz. 4:15 w czwartek policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie demolującym swój dom w Palmie na Majorce. Sąsiad, który usłyszał hałas najpierw wyprowadził z budynku troje dzieci, a później wezwał na miejsce funkcjonariuszy.

Agresorem okazał się 47-letni Polak. W trakcie interwencji był bardzo agresywny, rzucał przedmiotami, krzyczał i próbował atakować policjantów. Wstępne doniesienia mówią o tym, że był pod wpływem narkotyków.

    Jak opisuje hiszpański serwis The Olive Press, "mężczyzna wymknął się spod kontroli" i nie chciał współpracować.

    Śmierć Polaka na Majorce. Trwa śledztwo

    Funkcjonariusze użyli wobec niego paralizatora. Wtedy Polak stracił przytomność. Policjanci podjęli próbę reanimacji i wezwali na miejsce ratowników medycznych. U 47-latka doszło jednak do zatrzymania akcji serca i nie udało się go uratować.

    Zgon stwierdzono na miejscu, zaplanowano też sekcję zwłok mężczyzny. Trwa śledztwo w tej sprawie, które prowadzone jest przez tamtejszy wydział zabójstw.

    Matki trojga dzieci nie było na miejscu, hiszpańskie media donoszą, że prawdopodobnie przebywała w Niemczech.

