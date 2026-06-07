Polak zdobył szczyt i przesłał zdjęcie rodzinie. Później doszło do tragedii

Dawid Zdrojewski

Dawid Zdrojewski

W Tatrach Wysokich odnaleziono w niedzielę zwłoki polskiego taternika, który spadł do Kwietnikowego Żlebu pod Staroleśnym Szczytem - poinformowali ratownicy ze słowackiego Górskiego Pogotowia Ratunkowego (HZS). W sobotę przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu i na tym kontakt z nim się urwał.

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Słowacja. Tatry Wysokie, akcja poszukiwawcza, śmigłowiec
Słowacja. Śmierć 25-letniego Polaka w TatrachHorská záchranná službamateriały prasowe

Ratownicy z HZS (Horská záchranná služba) otrzymali informacje od Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego (TOPR) o zaginięciu 25-letniego Polaka, który miał przebywać w rejonie Staroleśnego Szczytu.

Jak przekazano, mężczyzna sam wspiął się na szczyt, skąd wysłał zdjęcie do rodziny. Kolejnego kontaktu nie było.

Na akcję poszukiwawczą wyruszyli pieszo ratownicy ze Starego Smokowca oraz z Centrum Zapobiegania Lawinom i Edukacji HZS, którzy przeszukali rejon Staroleśnego Szczytu. Wykorzystywano dron wyposażony w specjalistyczny sprzęt poszukiwawczy. Sytuację utrudniała gęsta mgła.

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We współpracy z policjantami skontrolowane zostały parkingi w miejscach, skąd można rozpocząć marsz w stronę szczytu. Samochód poszukiwanego znaleziono na parkingu w Tatrzańskiej Polance.

W niedzielę rano ratownicy zlokalizowali zwłoki zaginionego w Kwietnikowym Żlebie. Zginął po upadku z wysokości 300 m.

HZS przekazała ciało słowackiej policji. "Górskie Pogotowie Ratownicze składa wyrazy współczucia rodzinie i ocalałym" - przekazano.

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