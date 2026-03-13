W skrócie Polak został zatrzymany w Chanii za fotografowanie obiektów marynarki wojennej w zatoce Suda na Krecie.

Śledczy informują, że podejrzany przebywał w Grecji przez około cztery miesiące, a ostatnie dwa spędził na Krecie, mieszkając w przyczepie kempingowej i poruszając się samochodem z polskimi tablicami.

Mężczyzna jest przesłuchiwany przez Narodową Służbę Wywiadowczą w związku z zarzutami szpiegostwa, którym zaprzecza.

Portal dziennika "Kathimerini" poinformował, że Polak został zatrzymany w Chanii, gdy lokalne służby zostały zaalarmowane, o mężczyźnie fotografującym znajdujące się w tym rejonie instalacje wojskowe.

Podejrzenie szpiegostwa. Polak zaprzecza wszystkim zarzutom

Śledczy twierdzą, że 58-latek mieszkał od kilku miesięcy w Marathi, nadmorskiej miejscowości położonej w pobliżu bazy marynarki wojennej Suda. Podejrzany przebywał w Grecji od około czterech miesięcy, z których ostatnie dwa spędził na Krecie. Poruszał się samochodem z polskimi tablicami rejestracyjnymi, mieszkał w przyczepie kempingowej. W tym czasie prawdopodobnie fotografował nabrzeża w bazie wojskowej - przekazał portal Greek City Times.

Aresztowanie nastąpiło, gdy do miejscowych władz dotarło zgłoszenie od zaniepokojonego obywatela, który zauważył podejrzane działania Polaka. Zatrzymany jest obecnie przesłuchiwany przez Narodową Służbę Wywiadowczą (EYP). Według doniesień z trwającego śledztwa, Polak zaprzecza wszystkim zarzutom - powiadomił portal.

Informację przekazano policji i straży przybrzeżnej, których funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego w czwartek rano. Prokuratura ma postawić mężczyźnie zarzuty szpiegostwa. Sprawę prowadzi Narodowa Służba Wywiadowcza.

Fotografował okręty wojskowe, zdjęcia wysyłał do Polski

Jak podała agencja AFP, Polak fotografował okręty wojskowe wpływające do bazy, wykorzystywanej przez marynarkę wojenną Grecji oraz siły NATO, w tym USA. Mężczyzna miał następnie przesyłać wykonane zdjęcia do Polski.

Przed 28 lutego, gdy wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, w bazie na Krecie przebywał przez dwa dni amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford.

W ubiegłym roku w rejonie bazy aresztowano 36-letniego obywatela Gruzji. Został on skazany za nielegalny wjazd i pobyt w kraju. Greckie władze badały możliwość, czy Gruzin zbierał informacje dla Iranu - informowała AFP. Zatrzymano również obywatela Azerbejdżanu, który miał w telefonie liczne zdjęcia bazy wojskowej w Sudzie. Również jemu zarzucono szpiegostwo.

Na początku marca cypryjska prasa informowała o aresztowaniu mężczyzny podejrzanego o szpiegowanie brytyjskiej bazy wojskowej w Akrotiri na Cyprze. Miał on utrzymywać związki z irańskim wywiadem - przekazała AFP.

