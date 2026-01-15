W skrócie Niemieccy funkcjonariusze zatrzymali obywatela Polski na granicy z trzema srebrnymi monetami o nieznanym pochodzeniu.

Mężczyzna stawiał czynny opór podczas aresztowania i był pod wpływem zakazanych substancji.

Zatrzymanemu postawiono zarzuty, a policja prowadzi śledztwo w sprawie pochodzenia monet.

Do zdarzenia doszło we wtorek w okolicach miasta Görlitz w południowych Niemczech. Obywatel Polski, zatrzymany do kontroli przez niemieckie służby na granicy, najpierw zasłaniał twarz kapturem, a następnie pokazał funkcjonariuszom nieważny dowód osobisty.

Dzięki sprawdzeniu personaliów mężczyzny w policyjnej bazie danych szybko udało się ustalić, że jest on poszukiwany.

Co więcej, od 2022 roku był objęty zakazem wjazdu na terytorium Niemiec, wydanym przez urząd ds. cudzoziemców w Görlitz. Zakaz miał obowiązywać jeszcze kilka dni.

Po przeszukaniu mężczyzny okazało się, że ma on przy sobie trzy srebrne monety - z niemieckimi oznaczeniami, w kolekcjonerskich kopertach. Zatrzymany tłumaczył, że "nie pamięta", w jaki sposób znalazł się w ich posiadaniu.

Obywatel Polski najpierw został tymczasowo zatrzymany z powodu podejrzenia nielegalnego wjazdu do Niemiec. Podczas dalszych czynności był wyjątkowo pobudzony, oświadczył, że nie zamierza dłużej czekać i próbował uciec funkcjonariuszom.

Mężczyzna zaczął szarpać się z policjantami, na tyle mocno, że potrzeba było dodatkowej pomocy, aby go obezwładnić. Późniejsze badania wykazały, że aresztowany był pod wpływem narkotyków.

Zatrzymany Polak usłyszał zarzuty m.in. stawiania oporu przy aresztowaniu. Policja rozpoczęła śledztwo, które ma ustalić, czy znalezione przy nim monety pochodziły z kradzieży.

