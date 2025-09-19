Polak zatrzymany na lotnisku w Dublinie. W tle śmierć starszego mężczyzny

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Irlandzkie służby zatrzymały, a następnie aresztowały na lotnisku w Dublinie 42-letniego Polaka. Nasz rodak jest oskarżony o śmiertelne potrącenie rowerzysty i ucieczkę z miejsca zdarzenia. 42-latek pracuje w firmie kurierskiej z siedzibą w Irlandii i w Polsce.

Polak został aresztowany na lotnisku w Dublinie (zdj. ilustracyjne)
Polak został aresztowany na lotnisku w Dublinie (zdj. ilustracyjne)HUGHES HERVE / HEMIS.FRAFP

W skrócie

  • Funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego Polaka na lotnisku w Dublinie po przylocie z Polski.
  • Mężczyzna jest oskarżony o śmiertelne potrącenie rowerzysty oraz ucieczkę z miejsca wypadku, do którego doszło w Irlandii.
  • Sąd zadecydował o tymczasowym areszcie, wyznaczając kaucję i zatrzymując paszport podejrzanego.
Jak opisuje portal Dublin Live, do zdarzenia doszło 12 września w miejscowości Batterstown, w hrabstwie Meath w Irlandii. Około godziny 10 tamtejsze służby zostały wezwane do potrącenia rowerzysty. Około 80-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono jego zgon. "Biorący udział w zdarzeniu pojazd nie pozostał na miejscu" - podkreśla Dublin Live.

Śledztwo wskazało 42-letniego kuriera z Polski. "Sierżant Tracey przekazał, że (…) skontaktował się z oskarżonym w Polsce, (który) 'wrócił na własną rękę'" - czytamy.

    Irlandia. Polak oskarżony o śmiertelne potrącenie rowerzysty

    Mężczyzna został zatrzymany w środę, gdy wysiadał z samolotu na lotnisku w Dublinie. Został aresztowany i w czwartek usłyszał zarzuty w związku z popełnieniem trzech przestępstw: ucieczki z miejsca zdarzenia, niezgłoszenia wypadku i nieudzielenia pomocy.

    Jak informuje portal, powołując się na sierżanta, oskarżony nie ma stałego adresu w Irlandii - pracuje w firmie kurierskiej z siedzibą w Irlandii i w Polsce. Podał jednak adres znajomego i oddał swój paszport. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie, wyznaczając przy tym kaucję.

    Pełnomocnik 42-latka przekazał, że rodzina Polaka "prawdopodobnie zdecyduje się na poręczenie" w wysokości 10 tys. euro.

    Źródło: Dublin Live

