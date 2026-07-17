W skrócie Polski obywatel został zatrzymany na granicy Szwajcarii podczas próby przewozu 40 pszczelich rodzin bez odpowiednich zezwoleń.

Furgonetka była zarejestrowana w Szwajcarii, a pszczoły przewożono w drewnianych skrzyniach, niektóre owady swobodnie latały po pojeździe.

Wwóz rodzin pszczelich do Szwajcarii wymaga zgłoszenia do kantonalnego urzędu weterynaryjnego i spełnienia przepisów sanitarnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Na początku lipca celnicy na przejściu granicznym Tegarwilen w Turgowii zawrócili furgonetkę przewożącą 40 rodzin pszczelich bez wymaganych zezwoleń - poinformował w piątek Federalny Urząd Ceł i Bezpieczeństwa Granic (UDSC).

Oznacza to, że w pojeździe mogło się znajdować blisko dwa miliony tych owadów. Jedna pszczela rodzina składa się statystycznie z roju od 40 tys. do 80 tys. osobników. Zazwyczaj w ulu mieszka jedna pszczela rodzina.

Dodano, że ów ładunek wart był kilka tysięcy franków szwajcarskich.

Portal ticionews.it doprecyzował, że kierowcą pojazdu zarejestrowanego w Szwajcarii, był 40-letni obywatel Polski.

Polak nie wpuszczony do Szwajcarii. Próbował wwieźć 40 pszczelich rodzin

Pszczoły były przewożone w drewnianych skrzyniach w przestrzeni ładunkowej, a niektóre owady swobodnie latały w furgonetce. Mężczyzna spowodował więc poważne zagrożenie dla siebie i ruchu drogowego.

Właściciel uli nie zgłosił wcześniej zamiaru wwiezienia pszczelich rodzin na teren Szwajcarii.

Z powodu braku zgłoszenia tego typu ładunku i braku odpowiedniego zezwolenia, kierowcy odmówiono wjazdu do kraju położonego w Alpach - poinformował UDSC.

Tamtejszy urząd celny opisał też incydent na swoim koncie w mediach społecznościowych. Do komunikatu dołączono zdjęcia, na których widać tył pojazdu opanowany przez pszczoły.

Rozwiń

We wpisie dodano, że właściciel pszczelich rodzin został ukarany mandatem w wysokości kilkuset franków.

Wwóz pszczelich rodzina do Szwajcarii podlega restrykcyjnym przepisom

Lokalne służby w opublikowanym oświadczeniu przypominają, że wwóz rodzin pszczelich do Szwajcarii podlega przepisom sanitarnym i musi zostać uprzednio zgłoszony właściwemu kantonalnemu urzędowi weterynaryjnemu.

Przypomnijmy, że państwo to nie znajduje się w Unii Europejskiej i posiada własne przepisy dot. przewozu żywych zwierząt lub surowego mięsa z państw trzecich.

Źródło: ticinonews





"Polityczny WF": Konferencja Woch - Kaczyński ośmieszyła pomysł prezesa PiS? INTERIA.PL