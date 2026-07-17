Polak zatrzymany na granicy. Celnicy nie mogli uwierzyć, co przewozi

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Podróżujący furgonetką Polak został zatrzymany przez szwajcarskich celników, gdy próbował wjechać do tego państwa z terytorium Niemiec. Mężczyzna przewoził 40 pszczelich rodzin bez stosownych zezwoleń. Ładunek wart był kilka tysięcy franków szwajcarskich.

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Polak próbował wwieźć 40 pszczelich rodzin do SzwajcariiFacebook/Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheitmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Polski obywatel został zatrzymany na granicy Szwajcarii podczas próby przewozu 40 pszczelich rodzin bez odpowiednich zezwoleń.
  • Furgonetka była zarejestrowana w Szwajcarii, a pszczoły przewożono w drewnianych skrzyniach, niektóre owady swobodnie latały po pojeździe.
  • Wwóz rodzin pszczelich do Szwajcarii wymaga zgłoszenia do kantonalnego urzędu weterynaryjnego i spełnienia przepisów sanitarnych.
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Na początku lipca celnicy na przejściu granicznym Tegarwilen w Turgowii zawrócili furgonetkę przewożącą 40 rodzin pszczelich bez wymaganych zezwoleń - poinformował w piątek Federalny Urząd Ceł i Bezpieczeństwa Granic (UDSC).

Oznacza to, że w pojeździe mogło się znajdować blisko dwa miliony tych owadów. Jedna pszczela rodzina składa się statystycznie z roju od 40 tys. do 80 tys. osobników. Zazwyczaj w ulu mieszka jedna pszczela rodzina.

Dodano, że ów ładunek wart był kilka tysięcy franków szwajcarskich.

Portal ticionews.it doprecyzował, że kierowcą pojazdu zarejestrowanego w Szwajcarii, był 40-letni obywatel Polski.

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Pszczoły były przewożone w drewnianych skrzyniach w przestrzeni ładunkowej, a niektóre owady swobodnie latały w furgonetce. Mężczyzna spowodował więc poważne zagrożenie dla siebie i ruchu drogowego.

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Właściciel uli nie zgłosił wcześniej zamiaru wwiezienia pszczelich rodzin na teren Szwajcarii.

Z powodu braku zgłoszenia tego typu ładunku i braku odpowiedniego zezwolenia, kierowcy odmówiono wjazdu do kraju położonego w Alpach - poinformował UDSC.

Tamtejszy urząd celny opisał też incydent na swoim koncie w mediach społecznościowych. Do komunikatu dołączono zdjęcia, na których widać tył pojazdu opanowany przez pszczoły.

We wpisie dodano, że właściciel pszczelich rodzin został ukarany mandatem w wysokości kilkuset franków.

Wwóz pszczelich rodzina do Szwajcarii podlega restrykcyjnym przepisom

Lokalne służby w opublikowanym oświadczeniu przypominają, że wwóz rodzin pszczelich do Szwajcarii podlega przepisom sanitarnym i musi zostać uprzednio zgłoszony właściwemu kantonalnemu urzędowi weterynaryjnemu.

Przypomnijmy, że państwo to nie znajduje się w Unii Europejskiej i posiada własne przepisy dot. przewozu żywych zwierząt lub surowego mięsa z państw trzecich.

Źródło: ticinonews

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