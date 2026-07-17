Polak zatrzymany na granicy. Celnicy nie mogli uwierzyć, co przewozi
Podróżujący furgonetką Polak został zatrzymany przez szwajcarskich celników, gdy próbował wjechać do tego państwa z terytorium Niemiec. Mężczyzna przewoził 40 pszczelich rodzin bez stosownych zezwoleń. Ładunek wart był kilka tysięcy franków szwajcarskich.
W skrócie
- Polski obywatel został zatrzymany na granicy Szwajcarii podczas próby przewozu 40 pszczelich rodzin bez odpowiednich zezwoleń.
- Furgonetka była zarejestrowana w Szwajcarii, a pszczoły przewożono w drewnianych skrzyniach, niektóre owady swobodnie latały po pojeździe.
- Wwóz rodzin pszczelich do Szwajcarii wymaga zgłoszenia do kantonalnego urzędu weterynaryjnego i spełnienia przepisów sanitarnych.
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Na początku lipca celnicy na przejściu granicznym Tegarwilen w Turgowii zawrócili furgonetkę przewożącą 40 rodzin pszczelich bez wymaganych zezwoleń - poinformował w piątek Federalny Urząd Ceł i Bezpieczeństwa Granic (UDSC).
Oznacza to, że w pojeździe mogło się znajdować blisko dwa miliony tych owadów. Jedna pszczela rodzina składa się statystycznie z roju od 40 tys. do 80 tys. osobników. Zazwyczaj w ulu mieszka jedna pszczela rodzina.
Dodano, że ów ładunek wart był kilka tysięcy franków szwajcarskich.
Portal ticionews.it doprecyzował, że kierowcą pojazdu zarejestrowanego w Szwajcarii, był 40-letni obywatel Polski.
Polak nie wpuszczony do Szwajcarii. Próbował wwieźć 40 pszczelich rodzin
Pszczoły były przewożone w drewnianych skrzyniach w przestrzeni ładunkowej, a niektóre owady swobodnie latały w furgonetce. Mężczyzna spowodował więc poważne zagrożenie dla siebie i ruchu drogowego.
Właściciel uli nie zgłosił wcześniej zamiaru wwiezienia pszczelich rodzin na teren Szwajcarii.
Z powodu braku zgłoszenia tego typu ładunku i braku odpowiedniego zezwolenia, kierowcy odmówiono wjazdu do kraju położonego w Alpach - poinformował UDSC.
Tamtejszy urząd celny opisał też incydent na swoim koncie w mediach społecznościowych. Do komunikatu dołączono zdjęcia, na których widać tył pojazdu opanowany przez pszczoły.
We wpisie dodano, że właściciel pszczelich rodzin został ukarany mandatem w wysokości kilkuset franków.
Wwóz pszczelich rodzina do Szwajcarii podlega restrykcyjnym przepisom
Lokalne służby w opublikowanym oświadczeniu przypominają, że wwóz rodzin pszczelich do Szwajcarii podlega przepisom sanitarnym i musi zostać uprzednio zgłoszony właściwemu kantonalnemu urzędowi weterynaryjnemu.
Przypomnijmy, że państwo to nie znajduje się w Unii Europejskiej i posiada własne przepisy dot. przewozu żywych zwierząt lub surowego mięsa z państw trzecich.
Źródło: ticinonews