Polak zaginął w Maroku. Trwają poszukiwania
Trwają poszukiwania 54-letniego Polaka, który zaginął podczas wycieczki do Maroka. Mężczyzna, który podróżował samotnie, ostatni raz był widziany w pobliżu miasta Szafszawan na północy kraju.
Mieszkający na stałe w Edynburgu w Szkocji Adam Jordanowski pod koniec lipca wybrał się na wycieczkę do Maroka.
Pojechał do Maroka i zniknął bez śladu
Punktem docelowym jego wyprawy było położone na północy kraju miasto Szafszawan, które każdego roku przyciąga wielu turystów ze względu na charakterystyczną swoją architekturę - niemal wszystkie domy mają błękitne fasady.
54-letni Polak planował wrócić do domu 31 lipca. Miał lecieć z międzylądowaniem w Barcelonie. Tak się jednak nie stało. Dzień wcześniej jego kontakt z rodziną niespodziewanie się urwał.
Mimo, że z danych brytyjskiej służby granicznej wynika, że mężczyzna zarejestrował się na lot powrotny do Edynburga, jego bliscy podejrzewają, że wcale nie opuścił Maroka.
Rodzina Polaka zgłosiła zaginięcie
3 sierpnia rodzina Polaka zgłosiła jego zaginięcie. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny z okolic Edynburga, który nie wrócił z wakacji za granicą - potwierdził rzecznik prasowy policji z Edynburga.
- Współpracujemy z odpowiednimi władzami i agencjami, aby pomóc w jego odnalezieniu. Śledztwo w tej sprawie trwa - dodał.
Rodzina Polaka uważa, że mógł on zaginąć podczas jednej z pieszych wędrówek. Miasto Szafszawan jest bowiem położone w górach Rif, oferując zwiedzającym dziesiątki szlaków, w tym kilka niebezpiecznych, które najlepiej zwiedzać z lokalnym przewodnikiem.