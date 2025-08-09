Mieszkający na stałe w Edynburgu w Szkocji Adam Jordanowski pod koniec lipca wybrał się na wycieczkę do Maroka.

Pojechał do Maroka i zniknął bez śladu

Punktem docelowym jego wyprawy było położone na północy kraju miasto Szafszawan, które każdego roku przyciąga wielu turystów ze względu na charakterystyczną swoją architekturę - niemal wszystkie domy mają błękitne fasady.

54-letni Polak planował wrócić do domu 31 lipca. Miał lecieć z międzylądowaniem w Barcelonie. Tak się jednak nie stało. Dzień wcześniej jego kontakt z rodziną niespodziewanie się urwał.

Mimo, że z danych brytyjskiej służby granicznej wynika, że mężczyzna zarejestrował się na lot powrotny do Edynburga, jego bliscy podejrzewają, że wcale nie opuścił Maroka.

Rodzina Polaka zgłosiła zaginięcie

3 sierpnia rodzina Polaka zgłosiła jego zaginięcie. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny z okolic Edynburga, który nie wrócił z wakacji za granicą - potwierdził rzecznik prasowy policji z Edynburga.

- Współpracujemy z odpowiednimi władzami i agencjami, aby pomóc w jego odnalezieniu. Śledztwo w tej sprawie trwa - dodał.

Rodzina Polaka uważa, że mógł on zaginąć podczas jednej z pieszych wędrówek. Miasto Szafszawan jest bowiem położone w górach Rif, oferując zwiedzającym dziesiątki szlaków, w tym kilka niebezpiecznych, które najlepiej zwiedzać z lokalnym przewodnikiem.

