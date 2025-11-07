W skrócie Trwają szeroko zakrojone poszukiwania 31-letniego Polaka, który zaginął w niedzielę na Maderze w rejonie szlaku prowadzącego do Pico Ruivo.

Akcję prowadzi pięć formacji portugalskich służb.

Równolegle na Maderze poszukiwana jest obywatelka Niemiec, a media zwracają uwagę na rosnącą liczbę zaginięć turystów podczas samotnych wędrówek w górskich lasach wyspy.

W związku z poprawą warunków atmosferycznych w lasach północnej i środkowej Madery w czwartek zostały wznowione zakrojone na szeroką skalę poszukiwania polskiego turysty - poinformowała portugalska policja.

Jak pisaliśmy wcześniej w Interii poszukiwany to 31-letni Igor Holewiński. Turysta to szczupły, wysoki mężczyzna (195 cm) z blond włosami i noszący okulary - kreśliła jego portret siostra Olga Holewińska w rozmowie z lokalnymi mediami. Rodzina apeluje o kontakt ze strony wszystkich, którzy mogli go spotkać

Mężczyzna, jak sprecyzowała policja, zaginął w niedzielę w godzinach popołudniowych na szlaku prowadzącym z Levada dos Tornos, w północnej części wyspy. Kierował się samotnie w rejon Pico Ruivo, najwyższego szczytu Madery o wysokości 1862 m n.p.m. w centralnej części wyspy.

- Aktualnie poszukiwania zaginionego prowadzi pięć formacji portugalskich służb bezpieczeństwa, w tym funkcjonariusze tzw. policji leśnej - powiedział w rozmowie z PAP konsul RP w Lizbonie Rafał Budyta. Polscy dyplomaci pozostają w stałym kontakcie ze służbami policyjnymi Portugalii, które przeszukują lasy w wysokich partiach gór, w których przed zaginięciem przebywał polski urlopowicz. Podczas akcji poszukiwawczej używane są m.in. drony.

Zaginęli na Maderze. Oprócz Polaka trwają poszukiwania Niemki

Według lokalnych mediów bliscy zaginionego zgromadzili już środki na uruchomienie poszukiwań przez wyspecjalizowaną ekipę, która odnalazła już podczas rozmaitych akcji na terenie Portugalii 35 osób.

Portugalscy komentatorzy odnotowują, że równolegle trwają poszukiwania obywatelki Niemiec, która zaginęła w minioną niedzielę w południowo-wschodniej części Madery.

Według telewizji RTP Madeira w obu przypadkach poszukiwania prowadzone są zarówno na szlakach turystycznych, jak również w trudno dostępnych miejscach portugalskiej wyspy.

Jak przypomniał portal Noticias ao Minuto, w ostatnich latach dochodziło do częstych zaginięć młodych turystów, szczególnie podczas przemierzania porośniętych lasami wyższych partii maderskich gór. M.in. trzech turystów zaginęło w tajemniczych okolicznościach w latach 2020-2021 podczas samotnych wędrówek w lasach w wyższych partiach maderskich gór. Wśród nich był polski urlopowicz, który zaginął w lipcu 2021 r. podczas samotnej wędrówki.

