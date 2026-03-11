W skrócie Polak udał się do Kambodży, aby odnaleźć zaginionego ojca.

Mężczyzna i odnaleziony 59-latek utknęli w Kambodży z powodu wojny na Bliskim Wschodzie.

59-latek wyszedł ze szpitala, obaj czekają w hotelu na powrót do Europy. Sytuację utrudnia jednak brak dokumentów odnalezionego Polaka.

Jak podaje brytyjski tabloid "Mirror", 59-letni Polak udał się do Kambodży i chciał przenieść się do stolicy Phnom Penh, lecz z końcem stycznia zniknął bez śladu.

Kambodża: Polak wyruszył na poszukiwania zaginionego ojca

Bliscy zgłosili zaginięcie mężczyzny, a na poszukiwania wyruszył jego syn. Z pomocą międzynarodowych władz, ludności lokalnej i zatrudnionego przez rodzinę prywatnego detektywa oraz dzięki mediom społecznościowych na początku lutego 59-latka udało się w końcu odnaleźć.

Jak wynika z informacji podanych na stronie GoFundMe, mężczyzna był poważnie osłabiony, skrajnie niedożywiony i doznał poważnego urazu. Cierpiał również na problemy ze zdrowiem psychicznym i stracił cały swój dobytek, w tym dokumenty tożsamości. Po odnalezieniu trafił do prywatnej kliniki.

Syn 59-latka powiedział brytyjskiemu dziennikowi, że jego ojciec nie wypowiedział się jeszcze na temat dokładnych okoliczności swojego zaginięcia, ale podkreślił, że "z pewnością wydarzyło się coś poważnego".

Ojciec z synem próbują wrócić do Polski. W tle wojna na Bliskim Wschodzie

Jak czytamy, leczenia w klinice to koszt 350 dolarów (około 1,3 tys. zł) dziennie, ponieważ ubezpieczenie podróżne nie pokryło tych wydatków. Z kolei z uwagi na brak dokumentów 59-latka, jego syn musiał ubiegać się w ambasadzie o tymczasowy dokument, ważny przez tydzień i na określony rejs powrotny. Lot został jednak odwołany z powodu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, a zmiana planu podróży wymaga złożenia nowego wniosku.

- To opóźnienie jeszcze bardziej zwiększa i tak już znaczne koszty - informuje syn 59-latka na stronie GoFundMe.

- Chociaż robimy wszystko, co w naszej mocy, aby bezpiecznie wrócić do Europy, ograniczenia narzucone przez stan zdrowia mojego ojca i jego dokumenty podróżne sprawiają, że musimy konkurować z wieloma innymi uwięzionymi podróżnymi o kilka dostępnych lotów do Europy - dodaje mężczyzna.

59-latek opuścił już szpital. Wraz z synem czekają w hotelu na powrót do Europy. Młodszy mężczyzna podkreślił, że jego ojciec wymaga ścisłej obserwacji. - Musi jak najszybciej wrócić do domu i pilnie potrzebuje pomocy - zaznacza. Ich lot powrotny do Polski zaplanowano na piątek.

