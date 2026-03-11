Polak wyruszył na poszukiwania ojca. Teraz obaj walczą o powrót do kraju

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Polak wyruszył na poszukiwania zaginionego w Kambodży ojca. Mężczyznę udało się odnaleźć, lecz wraz z synem utknęli w kraju z powodu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Teraz walczą o powrót do ojczyzny.

Polak odnalazł zaginionego w Kambodży ojca. Powrót do Polski utrudnia wojna na Bliskim Wschodzie.
Stolica Kambodży Phnom PenhSUY SEAFP

W skrócie

  • Polak udał się do Kambodży, aby odnaleźć zaginionego ojca.
  • Mężczyzna i odnaleziony 59-latek utknęli w Kambodży z powodu wojny na Bliskim Wschodzie.
  • 59-latek wyszedł ze szpitala, obaj czekają w hotelu na powrót do Europy. Sytuację utrudnia jednak brak dokumentów odnalezionego Polaka.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak podaje brytyjski tabloid "Mirror", 59-letni Polak udał się do Kambodży i chciał przenieść się do stolicy Phnom Penh, lecz z końcem stycznia zniknął bez śladu.

Kambodża: Polak wyruszył na poszukiwania zaginionego ojca

Bliscy zgłosili zaginięcie mężczyzny, a na poszukiwania wyruszył jego syn. Z pomocą międzynarodowych władz, ludności lokalnej i zatrudnionego przez rodzinę prywatnego detektywa oraz dzięki mediom społecznościowych na początku lutego 59-latka udało się w końcu odnaleźć.

Jak wynika z informacji podanych na stronie GoFundMe, mężczyzna był poważnie osłabiony, skrajnie niedożywiony i doznał poważnego urazu. Cierpiał również na problemy ze zdrowiem psychicznym i stracił cały swój dobytek, w tym dokumenty tożsamości. Po odnalezieniu trafił do prywatnej kliniki.

Syn 59-latka powiedział brytyjskiemu dziennikowi, że jego ojciec nie wypowiedział się jeszcze na temat dokładnych okoliczności swojego zaginięcia, ale podkreślił, że "z pewnością wydarzyło się coś poważnego".

Zobacz również:

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Radosław Sikorski chce zmian
Polska

"Mam nadzieję, że nie będą domagać się ewakuacji". Sikorski chce zmian

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    Ojciec z synem próbują wrócić do Polski. W tle wojna na Bliskim Wschodzie

    Jak czytamy, leczenia w klinice to koszt 350 dolarów (około 1,3 tys. zł) dziennie, ponieważ ubezpieczenie podróżne nie pokryło tych wydatków. Z kolei z uwagi na brak dokumentów 59-latka, jego syn musiał ubiegać się w ambasadzie o tymczasowy dokument, ważny przez tydzień i na określony rejs powrotny. Lot został jednak odwołany z powodu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, a zmiana planu podróży wymaga złożenia nowego wniosku.

    - To opóźnienie jeszcze bardziej zwiększa i tak już znaczne koszty - informuje syn 59-latka na stronie GoFundMe.

    - Chociaż robimy wszystko, co w naszej mocy, aby bezpiecznie wrócić do Europy, ograniczenia narzucone przez stan zdrowia mojego ojca i jego dokumenty podróżne sprawiają, że musimy konkurować z wieloma innymi uwięzionymi podróżnymi o kilka dostępnych lotów do Europy - dodaje mężczyzna.

    59-latek opuścił już szpital. Wraz z synem czekają w hotelu na powrót do Europy. Młodszy mężczyzna podkreślił, że jego ojciec wymaga ścisłej obserwacji. - Musi jak najszybciej wrócić do domu i pilnie potrzebuje pomocy - zaznacza. Ich lot powrotny do Polski zaplanowano na piątek.

    Źródło: "Mirror", tag24.de

    Zobacz również:

    Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Wylądowały kolejne dwa samoloty wojskowe. Zdj. ilustracyjne
    Polska

    Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Komunikat Dowództwa Operacyjnego

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    "Polityczny WF": Największy koszmar prezesa KaczyńskiegoINTERIA.PL

    Najnowsze