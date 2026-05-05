"Taka miła niespodzianka dzisiaj z rana na dzień dobry. Moje zdjęcie z Teneryfy otrzymało nominację od NASA do wyróżnienia o nazwie Astronomy Picture of the Day" - napisał 24 kwietnia Marcin Rosadziński na swoim profilu na Facebooku. We wtorek nominowaną fotografię NASA opublikowała jako zdjęcie dnia. To piąte tego typu wyróżnienie Polaka.

Kosmiczne zdjęcie dnia zrobił Polak. Zajęło mu to trzy lata

Zdjęcie Polaka NASA opublikowała jako Astronomy Picture of the Day (APOD), czyli zdjęcie dnia. Raz dziennie tego typu wyróżnienie amerykańska agencja przyznaje fotografiom przedstawiającym "fascynujący wszechświat", jak opisują organizatorzy. Wyróżnione zdjęcie za każdym razem ocenia profesjonalny astronom.

Zdjęcie przedstawia Wielką Mgławicę w Orionie widoczną na tle wulkanu Teide w parku narodowym o tej nazwie na hiszpańskiej wyspie Teneryfa.

"Pomysł na to zdjęcie powstał w mojej głowie jakieś 3 lata temu. W międzyczasie byłem na Teneryfie kilka razy, ale zawsze było coś nie tak" - opisywał proces tworzenia na swoim profilu facebookowym Marcin Rosadziński.

NASA podkreśla, że Orion "rzadko jest widoczny w ten sposób". Zwrócono też uwagę, że nie jest łatwo osiągnąć ten specyficzny układ na zdjęciu, tym bardziej że wulkan Teide jest pokryty śniegiem "zwykle przez kilka dni w roku". Potwierdza to sam autor zdjęcia:

"Bohaterem pierwszego planu jest wulkan Teide, przysypany ogromną ilością białego puchu, co jest stosunkowo rzadkim widokiem, przynajmniej dla mnie" - pisał pod koniec kwietnia na Facebooku Rosadziński.

Według autora na zdjęciu widać "prawie wszystkie najpiękniejsze obiekty kompleksu mgławic Oriona", czyli takie obiekty jak: mgławica boogeyman (LDN1622), pętla Bernarda, mgławica M78, mgławica płomień (NGC2024), mgławica koński łeb (IC434), mgławica running man (NGC 1977), Mgławica Oriona, czyli M42 - czytamy na profilu fotografa.

Polacy docenieni przez NASA. Nie pierwszy raz

To piąty raz, kiedy zdjęcie Marcina Rosadzińskiego zostało wyróżnione jako zdjęcie dnia przez NASA.

Wcześniej agencja doceniała fotografie tego autora 13 sierpnia 2025, 11 września i 29 maja 2024 oraz 18 lipca 2023 roku. Oprócz tego w 2025 roku otrzymał on tytuł najlepszego fotografa Drogi Mlecznej, przyznawany przez międzynarodową grupę profesjonalnych astrofotografów Capture the Atlas.

Marcin Rosadziński nie jest jedynym Polakiem, którego zdjęcia zyskiwały uznanie specjalistów z NASA. Wyróżnienie APOD przyznawano już między innymi: Włodzimierzowi Bubakowi, Piotrowi Czerskiemu, Ireneuszowi Nowakowi, Marzenie Rogozińskiej i Wioletcie Goreckiej.

