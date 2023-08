Służby zdecydowały o zatrzymaniu składu na stacji Heimeranplatz. Funkcjonariusze weszli do szynowego pojazdu i przeszukali Polaka oraz Niemca. W ich torbie znaleziono siekierę, nożyczki i nóż do cięcia. Co więcej, okazało się, że oboje są pijani. Nasz rodak miał 3,1 promila w alkoholu we krwi.