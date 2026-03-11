W skrócie Sąd w Monachium skazał Rafała P. na pięć lat i trzy miesiące więzienia za spowodowanie śmierci mężczyzny w Starym Ogrodzie Botanicznym we wrześniu 2024 roku.

Motywem śmiertelnego ataku była kłótnia o zapalniczkę, tytoń oraz podejrzenie, że poszkodowany nagrywał sprawcę telefonem.

Najważniejszym dowodem w sprawie było nagranie z monitoringu, a Rafał P. przyznał się do winy; wyrok nie jest prawomocny.

Wielka Izba Karna Wyższego Sądu Krajowego orzekła w środę karę pięciu lat i trzech miesięcy więzienia dla Polaka, Rafała P., za śmiertelny atak na 57-latka w Starym Ogrodzie Botanicznym w Monachium, do którego doszło we wrześniu 2024 roku.

Sędzia uznał, że śmierć poszkodowanego była tragiczna i wynikła z błahego powodu, jednak Polak nie działał z zamiarem zabójstwa. Ponadto stwierdzono, że 31-latek nie był "zabójcą kung-fu", jak opisywały go media, i nie znał sztuk walki. Za śmiertelną kłótnią stały papierosy i niefortunnie wyciągnięty telefon.

Polak skazany za śmiertelny atak w Niemczech. Sąd ujawnił motyw

Według ustaleń sądu mężczyźni spotkali się w Starym Ogrodzie Botanicznym w Monachium 25 września 2024 roku. Doszło między nimi do kłótni o zapalniczkę i tytoń. Gdy poszkodowany został uderzony w tył głowy, postanowił wyjąć telefon i zrobić zdjęcie.

Polak stwierdził, że poszkodowany go nagrywa, więc w przypływie złości wymierzył mu kopnięcie frontowe, trafiając mężczyznę w szczękę. Śledczy ustalili, że nie był to atak z pełną siłą i miał przede wszystkim powstrzymać 57-latka przed rzekomym nagrywaniem agresora.

"Oskarżony działał z zamiarem spowodowania uszczerbku na zdrowiu, ale bez zamiaru zabójstwa" - uzasadniono w orzeczeniu wyroku skazującego. Z tego powodu Rafał P. została skazany nie za morderstwo, a doprowadzenie do śmierci.

Ofiara zmarła na skutek zatrzymania oddechu, mimo podjętej próby reanimacji przez zespół ratownictwa medycznego. Sekcja zwłok nie wykazała obrażeń czaszki ani mózgu.

Niemcy. Uderzył mężczyznę i uciekł. Zdradziło go nagranie z monitoringu

Najważniejszym dowodem w procesie sądowym było nagranie z kamery monitoringu, która zarejestrowała kopnięcie. W toku śledztwa ustalono również, że Polak w chwili popełnienia przestępstwa był pijany i oddalił się z miejsca zdarzenia.

We wrześniu 2024 roku policja prowadziła poszukiwania Rafała P., udostępniając jego zdjęcie. Pod uwagę brano m.in. to, że mężczyzna ucieknie do Polski.

Oskarżony przyznał się do winy. Wyrok nie jest jednak prawomocny - odwołanie może zostać złożone w ciągu siedmiu dni. Do tego czasu mężczyzna pozostanie w areszcie.

Źródła: Interia, BR24

