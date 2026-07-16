W skrócie Kobieta ze Słowacji zmarła po zakażeniu się bakterią z sera kupionego u polskiego sprzedawcy.

Słowacki sanepid po kontroli wykazał, że produkty mleczne nie były prawidłowo przechowywane i oznakowane.

Podczas kontroli zabezpieczono kilkanaście kilogramów serów, w których wykryto bakterię Listeria monocytogenes.

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Słowacki sanepid poinformował w oficjalnym komunikacie o kontroli żywności sprzedawanej przez polskiego handlarza. Inspekcja nastąpiła po tym, jak 13 czerwca we wsi Lutise 63-letnia kobieta kupiła od niego nitki serowe, a po ich spożyciu w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Polak sprzedawał ser na Słowacji. Śmiertelne skutki

Polak co weekend oferował swoje produkty, czekając na klientów przed miejscowym kościołem. Sery trzymane były w bagażniku jego samochodu w dwóch plastikowych pudełkach, zawinięte w foliowe torebki.

Okazało się, że takie warunki przechowywania żywności - zbyt wysoka temperatura i brak szczelnych opakowań - poskutkowały wytworzeniem się na niej bakterii Listeria monocytogenes.

Badania wykazały, że 63-letnia kobieta po spożyciu sera zachorowała na listeriozę - ciężką chorobę wywoływaną przez wspomniane bakterie. Lekarze przez miesiąc bezskutecznie walczyli o jej życie.

- Pomimo wielkich starań naszych pracowników ochrony zdrowia, ze względu na jej ogólny stan zdrowia i niepożądane działanie tej bakterii, niestety nie została uratowana - powiadomiła rzeczniczka miejscowego szpitala Zuzana Fialova w rozmowie z dziennikarzami portalu Zilinak.

Szereg nieprawidłowości. Sanepid ujawnił wynik kontroli

Inspektorzy słowackiego sanepidu stwierdzili, że sprzedawane przez Polaka produkty mleczne nie były ani odpowiednio przechowywane, ani właściwie znakowane. Co więcej, wykazano, że polski handlarz nie prowadził ewidencji sprzedaży, a zatem nie wystawiał paragonów.

Podczas kontroli zabezpieczono 19 kilogramów nici serowych oraz kilka kilogramów oscypków i innych serów wędzonych, w których wykryto bakterię Listeria monocytogenes.

Listeria monocytogenes może wywoływać listeriozę, która stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Objawy przypominają zarażenie grypą. Aby zapobiec zakażeniu, zalecane jest stosowanie obróbki termicznej żywności, unikanie przetworów mlecznych z niepasteryzowanego mleka oraz stosowanie właściwych środków ochronnych w kontakcie ze zwierzętami hodowlanymi.

Źródła: Denik, Zilniak, SVPS





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