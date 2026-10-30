W skrócie 32-letni Marcin B. został skazany na dożywocie za zabójstwo 45-letniego Piotra Pruszaka w Southampton. O warunkowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się po 30 latach.

Sprawca zastrzelił ofiarę z broni częściowo wydrukowanej w technologii 3D. Po dokonaniu zbrodni kontynuował wymianę wiadomości dotyczących handlu narkotykami.

W przeszłości mężczyzna został skazany w Polsce za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć uczestnika imprezy urodzinowej.

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32-letni Marcin B. został skazany na dożywocie za zabójstwo 45-letniego Piotra Pruszaka w Southampton na południu Anglii.

Do tragedii doszło 11 lutego, gdy skazany zastał mężczyznę w swoim domu przy Conifer Road. Oddał do niego cztery strzały z pistoletu.

Jak poinformowała policja hrabstwa Hampshire, Marcin B. zajmował się handlem narkotykami, a w przeszłości został skazany w Polsce za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć pokrzywdzonego.

Polak skazany za zabójstwo w Southampton. Użył broni z drukarki 3D

Z ustaleń przedstawionych przed sądem wynika, że 11 lutego, krótko przed godz. 20 czasu lokalnego, Marcin B. sam zadzwonił na policję i poinformował, że kogoś postrzelił.

Kiedy funkcjonariusze przybyli pod wskazany adres, znaleźli Piotra Pruszaka z ranami postrzałowymi. Życia 45-latka nie udało się uratować.

Do zabójstwa wykorzystano pistolet typu Glock, którego niektóre części zostały wydrukowane w technologii 3D. Podczas przeszukania domu policjanci odkryli również dwie inne sztuki broni palnej, załadowaną kuszę, maczetę, sztylet, noże oraz kastety.

Śledczy ustalili ponadto, że po zgłoszeniu postrzelenia Marcin B. nadal wysyłał i odbierał wiadomości dotyczące cen kokainy i ketaminy. Według policji 32-latek zajmował się handlem narkotykami.

Sąd Koronny w Winchester uznał Polaka winnym zabójstwa, dwóch przestępstw związanych z posiadaniem broni palnej oraz posiadania amunicji w określonym celu przestępczym. B. usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. O warunkowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się najwcześniej po 30 latach.

Marcin B. wcześniej zabił w Polsce. Policja ujawnia przeszłość skazanego

Podczas procesu ujawniono kryminalną przeszłość Marcina B. Mężczyzna miał 19 lat, gdy podczas przyjęcia urodzinowego w Polsce śmiertelnie ugodził nożem innego uczestnika imprezy.

Nie został jednak skazany za zabójstwo, lecz za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć pokrzywdzonego. Jak wynika z relacji brytyjskich mediów z procesu, za ten czyn spędził w więzieniu rok i 11 miesięcy.

Brytyjski prokurator wykorzystał historię z Polski, by udowodnić ławie przysięgłych, że Marcin B. już jako nastolatek był bezwzględny, a łagodna kara w ojczyźnie niczego go nie nauczyła.

Inspektor Clair Trueman z wydziału kryminalnego policji hrabstwa Hampshire określiła B. jako człowieka mającego obsesję na punkcie uzbrojenia. Podkreśliła, że po oddaniu pierwszych strzałów nie zaprzestał ataku, lecz sięgnął po dodatkową amunicję i strzelał ponownie.

Rodzina zamordowanego Piotra Pruszaka pożegnała go jako ukochanego syna i brata.

Źródła: BBC



