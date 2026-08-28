W skrócie
- 55-letni Polak został zatrzymany w hiszpańskim Alicante na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.
- Osoba ta była ścigana w związku z usiłowaniem zabójstwa, uprowadzeniem oraz nielegalnym posiadaniem broni.
- Razem z nim zatrzymano trzech obywateli Szwecji, a wszyscy zostali postawieni przed sądem do czasu podjęcia decyzji o ekstradycji.
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Jak informuje serwis Todo Alicante, policja zatrzymała łącznie trzech obywateli Szwecji i Polaka; za wszystkimi wydano wcześniej ENA przez sądy tych krajów.
55-letni obywatel Polski był poszukiwanego za przestępstwa usiłowania zabójstwa, uprowadzenia oraz nielegalnego posiadania broni - poinformował portal.
Polak zatrzymany w Alicante. Był poszukiwany ENA
Pozostali zatrzymani - obywatele Szwecji w wieku 22-30 lat - poszukiwani byli m.in. za porwanie, kradzież, czy handel nielegalnymi substancjami. Jeden z nich uchylał się od zasądzonej kary pozbawienia wolności.
Po przeprowadzeniu czynności śledczych czterech zatrzymanych zostało postawionych przed sądem właściwym do rozstrzygania decyzji o ekstradycji. Sąd nie wydał jeszcze orzeczenia.