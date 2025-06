Falcon 9 wraz z doczepionym do niej Dragonem została przewieziona w sobotę wieczorem na platformę startową 39A w kompleksie NASA , skąd startują rakiety SpaceX , i ustawiona do pionu przy wieży.

Rakieta jeszcze w niedzielę przejdzie szereg procedur sprawdzających jej gotowość do startu, w tym kontrolę silników i kapsuły. Pozostanie na miejscu co najmniej do wtorkowego poranka, kiedy planowany jest start. O rezultatach przeglądu przedstawiciele SpaceX, organizatora lotu Axiom Space i Sił Kosmicznych USA, poinformują podczas niedzielnej konferencji prasowej.