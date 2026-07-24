Polak nagle stracił przytomność. Tragedia w słowackim schronisku

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Nie żyje 66-letni Polak, który zasłabł w jednym ze słowackich schronisk w Tatrach. Z komunikatu Horskiej Zahrannej Służby wynika, że mężczyzna natychmiast otrzymał pomoc. Na ratunek pospieszyli mu ludzie obecni w schronisku. Mimo reanimacji i akcji służb nie udało się go uratować. W sprawie wydano komunikat.

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Grupa turystów na szerokim szlaku przy górskim jeziorze, obok schroniska nad Popradzkim Stawem
Tragedia po słowackiej stronie Tatr, nie żyje 66-letni Polak (Zdj. ilustracyjne)Franciszek MazurAgencja Wyborcza

W skrócie

  • 66-letni Polak zasłabł w schronisku nad Popradzkim Stawem na Słowacji.
  • Pomimo natychmiastowej reanimacji oraz użycia defibrylatora nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych. Mężczyzna zmarł.
  • To kolejna tragedia z udziałem polskiego turysty w Tatrach, po wcześniejszej śmierci 40-latka, który spadł z Czarnego Szczytu.
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Tragedia rozegrała się wieczorem w czwartek w schronisku nad Popradzkim Stawem po słowackiej stronieTatr Wysokich.

Z komunikatu Horskiej Zachrannej Służby wynika, że 66-latek przebywający w schronisku poczuł się źle. Jego stan miał się pogarszać. Nagle mężczyzna stracił przytomność.

Tatry. Polak zasłabł w schronisku. 66-latek zmarł

Świadkowie zdarzenia od razu przystąpili do udzielania pomocy Polakowi, postępując zgodnie z instrukcjami dyspozytora numeru alarmowego. Wykonano reanimację z użyciem dostępnego w schronisku defibrylatora.

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W tym czasie ratownicy byli w drodze do schroniska. Po przybyciu na miejsce przejęli działania ratunkowe i kontynuowali resuscytację. Jak czytamy w wydanym komunikacie, akcja niestety nie przyniosła przełomu.

"Niestety, pomimo wysiłków wszystkich zaangażowanych, nie udało się przywrócić kluczowych funkcji życiowych 66-letniego mężczyzny" - przekazano.

Ciało Polska zostało przekazane słowackiej policji.

Słowacja. Kolejna tragedia z udziałem Polaka

To kolejna w ostatnim czasie tragedia z udziałem polskiego turysty. 13 lipca HZS poinformowała o śmierci Polaka. 40-latek zginął po upadku z Czarnego Szczytu.

Mężczyzna spadł z wysokości 200 metrów do Doliny Dzikiej.

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