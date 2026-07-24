Polak nagle stracił przytomność. Tragedia w słowackim schronisku
Nie żyje 66-letni Polak, który zasłabł w jednym ze słowackich schronisk w Tatrach. Z komunikatu Horskiej Zahrannej Służby wynika, że mężczyzna natychmiast otrzymał pomoc. Na ratunek pospieszyli mu ludzie obecni w schronisku. Mimo reanimacji i akcji służb nie udało się go uratować. W sprawie wydano komunikat.
W skrócie
- 66-letni Polak zasłabł w schronisku nad Popradzkim Stawem na Słowacji.
- Pomimo natychmiastowej reanimacji oraz użycia defibrylatora nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych. Mężczyzna zmarł.
- To kolejna tragedia z udziałem polskiego turysty w Tatrach, po wcześniejszej śmierci 40-latka, który spadł z Czarnego Szczytu.
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Tragedia rozegrała się wieczorem w czwartek w schronisku nad Popradzkim Stawem po słowackiej stronieTatr Wysokich.
Z komunikatu Horskiej Zachrannej Służby wynika, że 66-latek przebywający w schronisku poczuł się źle. Jego stan miał się pogarszać. Nagle mężczyzna stracił przytomność.
Tatry. Polak zasłabł w schronisku. 66-latek zmarł
Świadkowie zdarzenia od razu przystąpili do udzielania pomocy Polakowi, postępując zgodnie z instrukcjami dyspozytora numeru alarmowego. Wykonano reanimację z użyciem dostępnego w schronisku defibrylatora.
W tym czasie ratownicy byli w drodze do schroniska. Po przybyciu na miejsce przejęli działania ratunkowe i kontynuowali resuscytację. Jak czytamy w wydanym komunikacie, akcja niestety nie przyniosła przełomu.
"Niestety, pomimo wysiłków wszystkich zaangażowanych, nie udało się przywrócić kluczowych funkcji życiowych 66-letniego mężczyzny" - przekazano.
Ciało Polska zostało przekazane słowackiej policji.
Słowacja. Kolejna tragedia z udziałem Polaka
To kolejna w ostatnim czasie tragedia z udziałem polskiego turysty. 13 lipca HZS poinformowała o śmierci Polaka. 40-latek zginął po upadku z Czarnego Szczytu.
Mężczyzna spadł z wysokości 200 metrów do Doliny Dzikiej.