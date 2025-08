Wiceszef Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (LSDP) ogłosił swoją rezygnację z walki o fotel premiera w środowe przedpołudnie. Robert Duchniewicz przyznał, że " taka możliwość rzadko się zdarza ", jednak on ma obowiązki wobec mieszkańców rejonu wileńskiego, którzy w 2023 roku wybrali go na swojego mera. "Wiem, że muszę pozostać w okręgu wileńskim " - napisał Polak.

Dwa lata temu Robert Duchniewicz zdobył stanowisko mera rejonu wileńskiego dla socjaldemokratów, gdzie wcześniej przez ponad trzy dekady rządziła Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Polak niewielką przewagą głosów wygrał w walce z kandydatem tego ugrupowania. PAP zwraca uwagę, że jeżeli zrezygnowałby ze stanowiska mera, aby stanąć na czele rządu, to socjaldemokraci mogliby utracić władzę w bardzo ważnym rejonie , który otacza Wilno.

Polityczne trzęsieni na Litwie. Szef rządu podał się do dymisji

Poszukiwania nowego szefa rządu następują po politycznym trzęsieniu na Litwie. Dotychczasowy premier Gintautas Paluckas podał się w czwartek do dymisji. Ma to związek ze śledztwem prowadzonym w sprawie potencjalnych przestępstw finansowych wykrytych w biznesach należących do polityka i jego rodziny.