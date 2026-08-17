W skrócie Ágnes Forsthoffer odniosła się w mediach społecznościowych do wypadku polskiego autobusu, w którym zginęło 12 pielgrzymów wracających z Medziugorie.

Pełniąca obowiązki prezydenta Węgier napisała, że życie jest darem i podkreśliła, jak ważne jest docenianie codziennych chwil mimo trudności.

Polscy pielgrzymi uczestniczyli w wypadku na autostradzie M3 na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób, a 10 jest w stanie krytycznym. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura w Krośnie.

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Ágnes Forsthoffer odniosła się do wypadku z udziałem polskich pielgrzymów we wpisie, który pojawił się w mediach społecznościowych. Na wstępie polityczka przywołała fragment z Ewangelii świętego Mateusza (Mt 25,13). "Nie znacie dnia ani godziny" - rozpoczęła.

"Przez cały dzień nie mogłam przestać myśleć o nocnym wypadku polskiego autobusu. Uświadomiłam sobie, przez co musi teraz przechodzić wiele rodzin. Zarówno ci, którzy stracili bliskich, jak i ci, którzy wciąż martwią się o rannych. Taka tragedia powinna szczególnie otworzyć nam oczy" - napisała.

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Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Forsthoffer: Musimy dostrzec, jakim darem jest życie

Odnosząc się do wypadku przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego i pełniąca obowiązki prezydenta Węgier podkreśliła, że "musimy jasno dostrzec, jakim darem jest życie".

"Jak bardzo nieistotne są różne drobiazgi, którymi potrafimy się denerwować. Jak wielka szkoda jest każdej chwili, w której gniew lub złość kierują naszymi czynami lub uczuciami wobec siebie nawzajem" - kontynuowała.

Polityczka zaznaczyła, że nie wiemy, ile czasu nam pozostało, ale "to od nas zależy, czy każdego dnia, nawet pośród trudności, znajdziemy to, za co możemy być wdzięczni".

Polscy pielgrzymi zginęli na Węgrzech. Wracali z Medziugorie

Wypadek na Węgrzech miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 na wschodzie kraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z pielgrzymami wracającymi do Polski z Medziugorie w Bośni i Hercegowinie, zjechał ze swojego pasa ruchu, wpadł do rowu i dachował.

Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała w poniedziałek, że pojazdem podróżowali przede wszystkim mieszkańcy Podkarpacia. Do tej pory udało się potwierdzić tożsamość siedmiu ofiar. Wszystkie to mieszkańcy województwa podkarpackiego. Wśród nich nie ma osób niepełnoletnich.

Autokarem w sumie podróżowało 59 osób. 12 nie żyje, a 10 innych jest w stanie krytycznym. Pozostali odnieśli lekkie obrażenia. Śledczy ustalili wstępnie, że kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą.

Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura w Krośnie. Bliscy poszkodowanych mogą skorzystać ze specjalnej infolinii uruchomionej przez Ambasadę RP w Budapeszcie: +36 20 472 9502.



