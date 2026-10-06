W skrócie We Włoszech zatrzymano ciężarówkę na polskich tablicach rejestracyjnych kierowaną przez dwóch Polaków, której sposób jazdy wzbudził podejrzenia służb.

Podczas kontroli znaleziono 30 pojemników o łącznej pojemności 30 tys. litrów, a faktyczna zawartość została określona jako mieszanina węglowodorów podobnych do benzyny.

Dwóch obywateli Polski zostało zgłoszonych do prokuratury w Noli pod zarzutem uchylania się od zapłaty akcyzy od produktów energetycznych.

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Do zatrzymania doszło w rejonie Marigliano w pobliżu Neapolu. Funkcjonariusze Guardia di Finanza (włoskiej formacji odpowiedzialnej m.in. za zwalczanie przestępstw finansowych i celnych - przyp. red.) z Noli prowadzili rutynowe działania kontrolne, gdy ich uwagę zwrócił nietypowy sposób poruszania się ciężarówki na polskich tablicach rejestracyjnych.

Po zatrzymaniu pojazdu funkcjonariusze znaleźli w naczepie 30 plastikowych pojemników, z których każdy miał pojemność 1000 litrów.

Kierowcy przedstawili dokument przewozowy CMR, według którego transportowanym towarem miał być "olej do tarcz hamulcowych". Produkt ten nie podlega przepisom podatkowym dotyczącym paliw objętych akcyzą.

30 tys. litrów paliwa w polskiej ciężarówce. Włoskie służby przejęły ładunek

Dalsza kontrola wykazała jednak, że rzeczywista zawartość pojemników była inna. Według włoskich służb przewożono w nich mieszaninę węglowodorów o właściwościach zbliżonych do benzyny, określaną jako "Designer Fuel".

Łącznie zabezpieczono 30 tys. litrów paliwa, które - jak przekazały włoskie służby - były przewożone z całkowitym pominięciem należnego podatku akcyzowego.

Guardia di Finanza zabezpieczyła zarówno cały ładunek, jak i ciężarówkę.

Dwaj Polacy zgłoszeni do prokuratury w Noli

W związku ze sprawą dwóch obywateli Polski zostało zgłoszonych do prokuratury przy sądzie w Noli. Włoskie służby wskazują na podejrzenie uchylania się od ustaleń lub zapłaty akcyzy od produktów energetycznych.

Operacja, w której obywatele RP zostali złapani na "gorącym uczynku" jest częścią wzmożonych kontroli produktów naftowych prowadzonych przez Guardia di Finanza w celu przeciwdziałania nielegalnym praktykom na rynku.

Źródło: GrNet - Sicurezza e Difesa



