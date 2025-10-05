Wśród aktywistów Globalnej Flotylli Sumud (GSF), która płynęła z pomocą humanitarną do Strefy Gazy, jest troje obywateli RP: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezes Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak.

Przez ostatnie dni nie było wiadomo, co będzie się z nimi dalej działo. W niedzielę po południu szef MSZ Radosław Sikorski opublikował wpis w tej sprawie.

"Konsul RP właśnie zakończył widzenie z naszymi obywatelami zatrzymanymi w Izraelu. Mimo, że odmówili dobrowolnego wyjazdu, powinni w najbliższych dniach wrócić na łono ojczyzny" - przekazał.

Jednocześnie Sikorski zaapelował o przestrzeganie przestróg MSZ przed podróżowaniem w niebezpieczne rejony.

Izrael. Zatrzymanie Flotylli Sumud. Polacy odmówili deportacji

W piątek polskie ministerstwo przekazało, że "polscy obywatele z Flotylli Sumud odmówili dobrowolnej deportacji i czeka ich rozprawa przed sądem w Izraelu".

"Ambasador Izraela zapewnił, że Izraelowi zależy na jak najszybszej deportacji wszystkich zatrzymanych, jednak wymaga to zgody samych zatrzymanych" - przekazano wtedy w komunikacie.

Global Movement to Gaza Poland: Nina Ptak rozpoczyna strajk głodowy

W sobotę organizatorzy wyprawy Global Movement to Gaza Poland przekazali, że Ptak rozpoczęła strajk głodowy w areszcie w ramach protestu wobec "nielegalnych działań Izraela oraz w solidarności z uwięzionymi i torturowanymi Palestyńczykami".

Podali również, że zatrzymani aktywiści przebywają obecnie w więzieniu Ktzi'ot na pustyni Negev, które - jak napisano - "znane jest ze stosowania tortur i przemocy seksualnej wobec aresztowanych".

Flotylla Sumud, składająca się z około 40 łodzi i ponad 400 wolontariuszy z 47 krajów, została zatrzymana w nocy ze środy na czwartek przez izraelską marynarkę wojenną na wodach międzynarodowych w odległości około 80 mil morskich od Strefy Gazy.

