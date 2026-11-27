W skrócie Saldo migracji w Wielkiej Brytanii wyniosło 77 tys. osób w okresie od czerwca 2025 do czerwca 2026 roku, co jest najniższym wynikiem od niemal trzech dekad.

Liczba Polaków w Wielkiej Brytanii spadła, gdyż do kraju przyjechało 5 tys. naszych rodaków, a wyjechało z niego 20 tys., co daje ujemne saldo na poziomie 15 tys.

Szefowa brytyjskiego MSW Shabana Mahmood oświadczyła, że rząd odzyskał kontrolę nad imigracją i będzie dalej budował sprawiedliwy system migracyjny dla kraju.

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Saldo migracji, czyli różnica między liczbą osób przyjeżdżających do kraju a tych, które go opuszczają, wyniosło 77 tys. w ciągu 12 miesięcy - od czerwca 2025 r. do czerwca 2026 r. To najniższy poziom od 1997 r., z wyłączeniem okresu pandemii Covid-19.

"To mniej niż połowa poziomu z poprzedniego roku, co oznacza kontynuację gwałtownego spadku - od rekordowego poziomu sprzed trzech lat" - podkreśliła w czwartek w komentarzu do danych Sarah Crofts z ONS. W ubiegłym roku saldo wyniosło 204 tys. W 2023 r. padł rekord: 944 tys.

Polacy wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii. I nie tylko oni

Liczba Polaków-migrantów zmniejszyła się o 15 tys. Do kraju przyjechało 5 tys. osób z polskim obywatelstwem, a opuściło go 20 tys.

Tym samym potwierdza się trend z ostatnich lat, dotyczący zarówno Polski, jak i innych krajów unijnych: ujemne saldo migracji jest związane przede wszystkim z niewielką liczbą przyjazdów, a nie z nasilającą się falą wyjazdów.

Podobnie wygląda to w przypadku innych państw UE. W tym samym okresie Wielką Brytanię opuściło np. około 25 tys. Rumunów, a przyjechało do niej 13 tys. Przybyło 8 tys. Włochów, a 11 tys. wybrało podróż w przeciwną stronę. Przyjechało 6 tys. Hiszpanów, a wyjechało - 8 tys.

Wyjątek to Francja. Z danych ONS wynika, że w tym przypadku saldo migracyjne było dodatnie: liczba francuskich migrantów zwiększyła się o 2 tys., po wyjeździe 6 tys. i przyjeździe 8 tys. francuskich obywateli.

Po brexicie i odejściu od swobody przepływu osób, obowiązującej na terytorium UE, przyjazd do Królestwa z krajów Unii, w tym z Polski, stał się utrudniony.

W dwóch poprzednich latach populacja polskich migrantów zmniejszała się nieco bardziej, a liczba emigrujących była większa. W 2025 r. saldo wyniosło minus 17 tys. (przyjechało 5 tys. Polaków, wyjechało - 22 tys.). W 2024 r. było to minus 18 tys. (5 tys. imigrantów i 23 tys. emigrantów). W 2023 r. do kraju przyjechało 8 tys. Polaków, a wyjechało 21 tys., co dało saldo minus 13 tys.

Wielka Brytania ogranicza migrację. "Odzyskaliśmy kontrolę"

Według czwartkowych danych więcej Brytyjczyków opuściło kraj niż do niego wróciło. Tych pierwszych było około 245 tys., a tych drugich - 109 tys. Metodologia ONS sprawia, że część takich emigrantów to ludzie z podwójnym obywatelstwem, np. Polak, który ma brytyjski paszport.

Dane nie pozwalają na określenie, do jakiego kraju wyjechali emigranci.

Według szefowej MSW Shabany Mahmood dane te pokazują, że rząd "odzyskał kontrolę" nad imigracją. "To nie stało się przez przypadek, ale dlatego, że nasz rząd zaczął działać" - zapewniła na portalu X, dodając, że to nie koniec, a Partia Pracy dalej będzie pracowała nad budową systemu, który ma być bardziej sprawiedliwy i nagradzać wkład do społeczeństwa.

Chris Philp, minister ds. wewnętrznych w konserwatywnym gabinecie cieni, ocenił jednak, że poziom imigracji spoza UE nadal jest zbyt wysoki, a spadek migracji netto to przede wszystkim efekt reform poprzedniego rządu. W jego ocenie Brytyjczycy i obywatele państw UE opuszczają kraj, bo pod rządami lewicy w Wielkiej Brytanii obowiązują zbyt wysokie podatki.

Przez lata imigracja była jednym z głównych tematów debaty politycznej, m.in. w kampanii referendalnej ws. brexitu. Poziom migracji wzrósł po wyjściu Królestwa z Unii. Choć zmniejszył się napływ imigrantów unijnych, zostało to zrekompensowane z nawiązką przez przyjazdy migrantów z innych części świata. Po 2023 r. migracja netto zaczęła się zmniejszać, m.in. w wyniku zaostrzenia zasad przed kolejny konserwatywny rząd.



