Polacy wydobyli spod gruzów kolejne osoby. W sumie uratowali 8 ludzi

Oprac.: Harald Kittel Świat

Polskim strażakom udało się w Turcji wydobyć spod gruzów kolejnych pięć osób. Uratowani to 17-latka i 4-osobowa rodzina. Łącznie Polacy wydobyli już 8 osób. Po konsultacji z dowódcą polskiej misji podjęto we wtorek decyzję, że nasi ratownicy będą pracować przez całą noc. AFP podała, że w Turcji i Syrii jest już ponad 7800 ofiar trzęsienia. Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) prognozuje, że tragiczny bilans może się zwiększyć co najmniej ośmiokrotnie.

Zdjęcie Polacy na miejscu akcji poszukiwawczej w mieście Adiyaman na północny wschód od Gaziantep / PSP /