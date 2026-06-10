Polacy w zespole nowej gwiazdy PE. Taktyka Ehlers przynosi pierwsze efekty

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Dotychczas spychana na boczny tor brukselskiej polityki skrajna prawica, znalazła nową metodę działania. Jej twarzą jest holenderska europosłanka Marieke Ehlers. - Taktyka Ehlers może się spodobać dużej części wyborców Konfederacji - mówi Interii ekspert ds. Unii Europejskiej Piotr Maciej Kaczyński.

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Marieke Ehlers, w tle Parlament Europejski
Marieke Ehlers wyrasta na jedną z najważniejszych postaci skrajnej prawicy w Parlamencie EuropejskimSEBASTIEN BOZON / MARTIN BERTRAND / HANS LUCAS AFP

Marieke Ehlers - 38-letnia holenderska prawniczka i polityczka wywodząca się z Partii Wolności (PVV) - ugrupowania, które w latach 2024-25 współtworzyło koalicję rządową w jej kraju.

W Parlamencie Europejskim zasiada w ławach Patriotów za Europą (PfE) - trzeciej w izbie pod względem wielkości grupy politycznej złożonej z eurosceptycznych, prawicowych partii, do której należy również trzech polskich deputowanych, reprezentujących Ruch Narodowy i Nową Nadzieję.

Ehlers wyrasta dziś na jedną z czołowych postaci frakcji. W maju objęła kluczową funkcję tzw. chief whipa - osoby odpowiedzialnej za wewnętrzną dyscyplinę i mobilizację w kwestiach głosowania.

Jak wskazuje Politico, zadanie Holenderki jest jednak o wiele szersze. Medium sugeruje, że ma ona przekształcić PfE w wiarygodnego partnera dla większych graczy w Parlamencie Europejskim i - w pragmatyczny sposób - osiągnąć cele grupy.

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Nowa strategia skrajnej prawicy w PE. Jej twarzą Marieke Ehlers

Efekty pracy Marieke Ehlers są już oczywiście widoczne. PfE połączyło siły z Europejską Partią Ludową (EPL) celem zaostrzenia przepisów migracyjnych, czy kwestii deregulacji środowiskowych.

Politico wskazuje, że pierwszym krokiem w strategii Holenderki było wzbudzenie zaufania EPL do PfE jako wiarygodnego partnera. Po osiągnięciu celu pojawiły się jednak żądania, a jak wskazuje sama Ehlers - głos jej frakcji "nie jest już za darmo".

I choć sama EPL zaprzecza jakoby miała mieć jakikolwiek sojusz z PfE, europosłanka wskazała, że ludowcy zgodzili się na ich żądania dotyczące prawa deportacyjnego. Stwierdziła też, że "jest otwarta na rozmowy z każdą partią".

Przyznała też, że poza obiektywami kamer, PfE zgadza się też w wielu kwestiach z Partią Europejskich Socjalistów (PSE), choć publicznie socjaldemokraci nie przyznają się do takiego stanowiska. - Ale zaczynamy, przynajmniej na poziomie osobistym, zauważać pewne zmiany także w tym - mówiła Ehlers.

"Wyrasta nam ktoś bardzo znaczący"

Ekspert ds. Unii Europejskiej Piotr Maciej Kaczyński wskazuje w rozmowie z Interią, że działanie Marieke Ehlers powiązane jest ze strategią przewodniczącego PfE Jordana Bardelli, który przymierza się do wyścigu prezydenckiego we Francji.

- Ehlers chce wyprowadzić PfE z izolacji politycznej. To jest taka próba polityczna związana z ruchem, który wykonał już Bardella. To działania wyprzedzające - przede wszystkim Francuzów - żeby oswoić Europę z możliwością, że zostanie prezydentem - mówi nasz rozmówca.

Zauważa również, że na tle prawicy ciekawa jest sama funkcja chief whipa objęta przez Holenderkę. - Ugrupowania europejskie - zwłaszcza te po prawej stronie sceny politycznej - są bardzo narodowe i nie mają takich posłów, którzy mieliby na celu przywoływanie innych do porządku - mówi Piotr Maciej Kaczyński.

Jednocześnie ekspert wskazuje, że taka rola nie była dotychczas ważna dla prawicowych ugrupowań. - Dla Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (grupa w skład której wchodzą m.in. europosłowie PiS - red.), to jest kompletnie wtórne, jak będą głosowały poszczególne delegacje narodowe wewnątrz, bo oni się nie rozliczają z tego. Nie ma wielkiej potrzeby, żeby o tę spójność zabiegać. A tutaj mamy Patriotów, którzy mają taką panią Marieke, która ma za zadanie "dowieźć" głosy, które posłużą do negocjacji z EPL - mówi specjalista.

- Jeżeli próba Ehlers się powiedzie, to możliwe, że wyrasta nam ktoś bardzo znaczący. Jeżeli będzie w stanie "dowieźć" głosy Patriotów dla EPL-u w ważnych sprawach, to pokaże, że mają sprawczość - tłumaczy Piotr Maciej Kaczyński.

"Taktyka Ehlers może spodobać się wyborcom Konfederacji"

Pytany o to, czy dla potencjalnych wyborców prawicy chęć współpracy z innymi środowiskami politycznymi nie będzie czynnikiem dyskwalifikującym, ekspert jednoznacznie zaprzecza, wskazując na odmienną niż chociażby w Polsce atmosferę polityczną w Holandii.

- Partia Ehlers ma doświadczenie rządzenia. Holendrzy nie mają takiego zero-jedynkowego podejścia do polityki, jak niektóre inne nacje. Rozdrobniony parlament niderlandzki zawsze wymagał tego, żeby dogadywać się na poziomie parlamentarnym i społeczeństwo holenderskie nie wini polityków - tak jak chociażby polskie - za niezrealizowane obietnice wyborcze w momencie, gdy nie wygrało się samodzielnej władzy. Kompromis jest wbudowany w logikę holenderskiej polityki i jest sprawdzony na poziomie formowania rządu - wskazuje.

Piotr Maciej Kaczyński nie wyklucza, że taktyka Ehlers może się spodobać również dużej części wyborców Konfederacji, którzy chcieliby od partii, na którą oddają głos, realnej sprawczości.

- Wypowiedzi holenderskiej polityczki mogą wręcz sugerować pytanie do polskich polityków - zwłaszcza tej trójki z Konfederacji, która jest w PfE - czy oni widzą pole do współpracy z PO/PSL po wyborach w 2027 r. Wydaje się, że to jest racjonalne pytanie także w kontekście europejskim - mówi nam ekspert.

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