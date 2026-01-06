W skrócie Polscy turyści utknęli na wyspie Sokotra w Jemenie z powodu zawieszonych połączeń lotniczych.

Rzecznik MSZ poinformował, że 7 stycznia zostanie uruchomione specjalne połączenie umożliwiające powrót do kraju.

Wyspa Sokotra znajduje się w regionie objętym wojną domową, a MSZ od lat odradza podróże w te rejony.

O przełomie w sprawie Maciej Wewiór poinformował we wpisie na platformie X.

"Jest! Mamy informację z naszej placówki w Arabii Saudyjskiej - 7 stycznia (środa - red.) linia lotnicza umożliwi przelot z Sokotry do Dżeddy. Polacy będą mogli bezpiecznie wrócić do domu" - przekazał rzecznik MSZ.

Jak dowiedziało się RMF FM, rejs wykona lokalna linia lotnicza. Urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazali rozgłośni, że lot będzie komercyjny.

Jemen. MSZ odradza wyjazd. Polacy zignorowali ostrzeżenie

Polskie MSZ poinformowało w niedzielę, że turyści z Polski - mimo ostrzeżeń resortu - wjechali na należącą do Jemenu wyspę Sokotrę.

"Mimo trudnej sytuacji bezpieczeństwa, część organizatorów wycieczek w dalszym ciągu - wbrew ostrzeżeniom MSZ - oferuje wyjazdy na wyspę Sokotra, która należy do ogarniętej wojną domową Republiki Jemeńskiej. Trwająca od ponad 11 lat wojna doprowadziła tam do jednego z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych na świecie" - przypomniał Wewiór.

W związku z sytuacją i zawieszeniem połączeń lotniczych Polacy utknęli na wyspie. MSZ zapewniało w niedzielę, że resort jest w stałym kontakcie z obywatelami, a warunki, w jakich przebywają, są dobre.

Rzecznik MSZ przypomniał, że polskie MSZ odradza podróże do Jemenu, a wszystkie ostrzeżenia przed wyjazdami do niebezpiecznych rejonów aktualizowane są na stronie MSZ.

Wewiór dodał, że kontakt w sytuacjach kryzysowych jest ułatwiony dzięki aplikacji Odyseusz.

Sokotra leży na Oceanie Indyjskim, na wschód od wybrzeży Afryki.

