Polacy utknęli na wyspie przy Półwyspie Arabskim. Komunikat MSZ

Sokotra leży na Oceanie Indyjskim, na wschód od wybrzeży Afryki. Według doniesień medialnych na miejscu znajduje się grupa Polaków, która pojechała tam na wycieczkę z biurem podróży. Z powodu wstrzymanych lotów nie może opuścić wyspy.

"Sokotra znajduje się w bardzo niestabilnym regionie, w którym od lat toczy się konflikt zbrojny. Obecnie sytuacja bezpieczeństwa uległa dalszemu pogorszeniu - w związku z intensyfikacją działań zbrojnych zamknięto przestrzeń powietrzną" - poinformował w niedzielę na portalu X rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Jak dodał, przewoźnik ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zawiesił loty do 6 stycznia br. włącznie.

Sokotra. Grupa Polaków przebywa na wyspie

Rzecznik MSZ przypomniał, że polskie MSZ odradza podróże do Jemenu. Dodał, że kontakt w sytuacjach kryzysowych jest ułatwiony dzięki aplikacji Odyseusz.

"Nasza placówka w Arabii Saudyjskiej pozostaje w stałym kontakcie z obywatelami RP, którzy - mimo ostrzeżeń MSZ - zdecydowali się na wyjazd na wyspę Sokotra. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że warunki, w jakich obecnie przebywają nasi obywatele, są dobre" - przekazał Wewiór.

Jak ustalił tygodnik Angora, na Sokotrze przebywa 28-osobowa grupa turystów z biura podróży Torre. Najprawdopodobniej nie są to jednak wszyscy Polacy przebywający na wyspie.

Miller w ''Prezydentach i premierach'' o ataku USA na Wenezuelę: Trump ma poważne kłopoty wewnętrzne, więc pokazał skuteczność Polsat News Polsat News