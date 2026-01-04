Polacy utknęli na wyspie przy Półwyspie Arabskim. Komunikat MSZ
Polskie MSZ poinformowało w niedzielę, że jest w stałym kontakcie z Polakami, którzy - mimo ostrzeżeń resortu - wyjechali na należącą do Jemenu wyspę Sokotrę. Według MSZ warunki, w jakich obecnie przebywają, są dobre.
Sokotra leży na Oceanie Indyjskim, na wschód od wybrzeży Afryki. Według doniesień medialnych na miejscu znajduje się grupa Polaków, która pojechała tam na wycieczkę z biurem podróży. Z powodu wstrzymanych lotów nie może opuścić wyspy.
"Sokotra znajduje się w bardzo niestabilnym regionie, w którym od lat toczy się konflikt zbrojny. Obecnie sytuacja bezpieczeństwa uległa dalszemu pogorszeniu - w związku z intensyfikacją działań zbrojnych zamknięto przestrzeń powietrzną" - poinformował w niedzielę na portalu X rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
Jak dodał, przewoźnik ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zawiesił loty do 6 stycznia br. włącznie.
Sokotra. Grupa Polaków przebywa na wyspie
Rzecznik MSZ przypomniał, że polskie MSZ odradza podróże do Jemenu. Dodał, że kontakt w sytuacjach kryzysowych jest ułatwiony dzięki aplikacji Odyseusz.
"Nasza placówka w Arabii Saudyjskiej pozostaje w stałym kontakcie z obywatelami RP, którzy - mimo ostrzeżeń MSZ - zdecydowali się na wyjazd na wyspę Sokotra. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że warunki, w jakich obecnie przebywają nasi obywatele, są dobre" - przekazał Wewiór.
Jak ustalił tygodnik Angora, na Sokotrze przebywa 28-osobowa grupa turystów z biura podróży Torre. Najprawdopodobniej nie są to jednak wszyscy Polacy przebywający na wyspie.