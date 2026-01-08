W skrócie Kolejne grupy Polaków ewakuowane są z wyspy Sokotra po blokadzie lotów, koordynowane przez ambasadę RP w Arabii Saudyjskiej.

MSZ konsekwentnie ostrzega przed podróżami do Jemenu ze względu na trwającą wojnę domową i ograniczone możliwości pomocy konsularnej.

Sytuacja na Sokotrze to efekt eskalacji konfliktu w Jemenie i zaostrzenia środków bezpieczeństwa, łącznie z blokadą wyspy.

Jeszcze w niedzielę informowano, że na jemeńskiej wyspie Sokotra w związku z ogłoszoną blokadą lotów utknęła kilkudziesięcioosobowa grupa polskich turystów, którzy pojechali tam mimo oficjalnych ostrzeżeń MSZ.

Resort spraw zagranicznych już dawniej odradzał wszelkie podróże do Jemenu, w którym od blisko 12 lat trwa wojna domowa.

W poniedziałek rzecznik MSZ Maciej Wewiór zapewniał, że "ambasada RP w Rijadzie pozostaje w stałym kontakcie z kierownictwem linii lotniczych, które potencjalnie mogłyby uruchomić połączenie umożliwiające naszym obywatelom bezpieczne opuszczenie Sokotry".

Jemen. Grupa Polaków opuściła Sokotrę

"Przedstawiciele naszej placówki w Arabii Saudyjskiej koordynują wraz z Delegaturą Unii Europejskiej w Jemenie z siedzibą w Ammanie działania związane z sytuacją obywateli państw Unii Europejskiej, którzy utknęli na wyspie Sokotra" - stwierdził rzecznik MSZ.

Od środy, 7 stycznia, lokalna linia lotnicza Yemenia, jak wynikało z rozkładu komercyjnych przelotów, wznowiła połączenia z Sokotrą. Na środę był przewidziany jeden taki lot, do Dżeddy w Arabii Saudyjskiej. Z kolei na czwartek przewidziane były dwa loty, do Adenu i do Dżeddy.

W czwartek około południa we wpisie na platformie X polska ambasada w Arabii Saudyjskiej poinformowała, że "dziś kolejnych 45 Polaków opuściło Sokotrę".

"W koordynacji z linią Yemenia loty będą się odbywać tak długo, jak będzie potrzeba, to znaczy do momentu kiedy wszyscy Polacy opuszczą wyspę" - zapewniła ambasada.

Jak wynika z dołączonego do tego czwartkowego wpisu ambasady rozkładu komercyjnych połączeń Yemenii, na piątek, 9 stycznia, przewidziany jest kolejny lot z Sokotry. Start samolotu Airbus A320 z wyspy jest zaplanowany na godz. 10.30 lokalnego czasu, a lądowanie w Arabii Saudyjskiej trzy godziny później.

Wyspa Sokotra w Jemenie. Turyści zignorowali ostrzeżenia MSZ

Rzecznik MSZ podkreślał w poniedziałek we wpisie na X, że "niestety, zdarzają się przypadki nie tylko ignorowania komunikatów MSZ dotyczących bezpieczeństwa przez niektórych organizatorów wyjazdów, ale również ich bagatelizowania w informacjach przekazywanych klientom".

"Mimo trudnej sytuacji bezpieczeństwa część organizatorów wycieczek w dalszym ciągu, wbrew ostrzeżeniom MSZ, oferuje wyjazdy na wyspę Sokotra, która należy do ogarniętej wojną domową Republiki Jemeńskiej. Trwająca od ponad 11 lat wojna doprowadziła tam do jednego z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych na świecie" - zaznaczał Wewiór.

Przypomniał, że w związku z pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w Republice Jemeńskiej oraz zawieszeniem połączeń lotniczych na stronie polskiego MSZ na bieżąco aktualizowane są ostrzeżenia przed wyjazdami do niebezpiecznych rejonów.

"W związku z sytuacją kryzysową na wyspie Sokotra Ambasada RP w Rijadzie przypomina, że dla Jemenu obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżnych - zalecenie unikania wszelkich podróży do Jemenu, w tym na Sokotrę. Rekomendacja MSZ obowiązuje od początku wojny w Jemenie" - ostrzegało MSZ na początku roku.

Trudna sytuacja w Jemenie. MSZ ostrzega turystów

MSZ na swoich stronach podkreśla, że "w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz brakiem polskiej placówki w tym kraju możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim jest bardzo ograniczona".

"Obywatele polscy przebywający na terytorium Jemenu pomimo powyższego ostrzeżenia powinni zgłosić swój pobyt w systemie rejestracji podróży Odyseusz" - dodano.

Obecny wzrost napięć w tym rejonie związany jest z konfliktem między Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

W grudniu ubiegłego roku kontrolę nad prowincją Hadramaut przejęła wspierana przez rząd ZEA rebeliancka Rada Przejściowa Południa (STC). Arabia Saudyjska zareagowała ostrzelaniem transportu broni, która, jak twierdziła, była wysłana przez Abu Zabi dla sił STC.

Przywódca wspieranej przez Arabię Saudyjską jemeńskiej Rady Prezydenckiej, Raszad al-Alimi, nazwał działania STC "nieakceptowalną rebelią" i ogłosił blokadę powietrzną, morską i lądową. W rezultacie w ostatnich dniach grudnia lotnisko na Sokotrze również przestało działać w sposób niezakłócony.

