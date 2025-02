Holenderski portal AD zauważył, że coraz więcej migrantów z innych krajów Europy, w tym Polski , Bułgarii czy Rumunii trafia na ulice lub do schronisk dla bezdomnych. Poważny problem jest szczególnie w regionach Twente i Achterhoek.

" Obywatele Europy Wschodniej , którzy wykonują ciężką i tanią pracę w fabryce lub na roli, często natychmiast stają się bezdomni, gdy tracą pracę. Zazwyczaj nie mają żadnego oficjalnego prawa do schronienia, zaczynają pić alkohol i brać narkotyki, a w efekcie padają ofiarą przestępstw na ulicy" - przekazał holenderski portal ED.

Bezdomni Polacy trafią na ulice. Holandia z oryginalnym eksperymentem

Organizacja przekazała, że współpracowała z CNV - chrześcijańskim związkiem zawodowym, zajmującym się obroną praw pracowników w Holandii - i w ciągu trzech tygodni pomogli znaleźć pracę i dom 80 proc. osobom , które brały udział w tym przedsięwzięciu. Pozostałe 20 proc. zdecydowało się wrócić do swoich krajów.

Wspomniane działania to eksperyment, którego holenderskie organizacje podjęły się w kilku dużych miastach, w tym w Eindhoven . Przy współpracy gmin i fundacji dobroczynnych powstały miejsca, w których bezdomni mogli zamieszkać, przydzielona została im pomoc i zorganizowano dla nich różnorodne kursy. Średnio po 12 dniach migrantom udało się znaleźć nową pracę.

Podobno sukces "eksperymentu" był tak duży, że wdrożeniem go zaczęły interesować się Haga, Arnhem i Tilburg , które również widzą przypływ bezdomnych migrantów ze Wschodniej Europy na swoich ulicach.

Przedsięwzięcia tego rodzaju są jednak kosztowne, dlatego organizacje pozarządowe zaapelowały bezpośrednio do firm, aby te które wraz z pracą gwarantują lokum, nie wyrzucały z nich zwolnionych pracowników z dnia na dzień. Zwróciły także uwagę na obchodzenie przepisów - zwalnianie pracowników bez podania powodu i niewypłacanie ostatnich pensji.

Tysiące bezdomnych Polaków w Niemczech. Zatrważająca skala problemu

Ostatnio o takim aspekcie bezdomności pisaliśmy w kontekście Niemiec . Okazuje się, że na ulicach tego kraju mieszka ponad pół miliona ludzi, a wśród nich są Polacy, których tylko w Berlinie może być ok. pięć tysięcy.

Pan Janusz, który wypowiedział się dla Deutsche Welle trafił do Berlina właśnie z Holandii. Podobny los podzielił pan Tomasz. - Bardzo dziwne uczucie. Do wczoraj miałeś pokój w hotelu, a dziś nie wiesz, gdzie spać, dokąd iść i do tego nagle zdajesz sobie sprawę, jak jest zimno - mówił.