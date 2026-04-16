W skrócie Około 20 proc. osób mieszkających w Niemczech to imigranci, a największą grupą są Polacy liczący ok. 1,5 mln osób.

W 2025 roku w Niemczech mieszkało ok. 21,8 mln osób z pochodzeniem migracyjnym, z czego 16,4 mln to migranci w pierwszym pokoleniu.

Imigranci są statystycznie młodsi od rodowitych Niemców, a w wieku 25-34 lat ponad jedna trzecia osób miała pochodzenie migracyjne.

W 2025 roku w Niemczech mieszkało łącznie około 21,8 miliona osób, które mają pochodzenie migracyjne - wynika z najnowszego raportu niemieckiego Federalnego Biura Statystycznego.

Oznacza to, że osoby, które same przeniosły się do tego kraju lub których rodzice nie pochodzili z Niemiec, stanowią 25 proc. populacji.

Wśród nich 16,4 mln to migranci w pierwszym pokoleniu - oznacza to, że ok. jedna piąta populacji Niemiec nie pochodzi z tego państwa (19,8 proc.). W porównaniu z 2024 rokiem to wzrost o 1,7 proc. (ok. 281 tys. osób).

Jak zauważają autorzy raportu, to znaczny spadek tempa wzrostu - w latach 2021-2024 liczba imigrantów wzrastała średnio o 6,2 proc. (888 tys. osób rocznie).

"Od 2005 roku liczba osób z pochodzeniem migracyjnym wzrosła z 13 mln do 21,8 mln w 2025 roku. Stanowi to łączny przyrost o 8,8 mln osób (wzrost o 67 proc.). Z tej liczby około dwie trzecie (67 proc., czyli 5,9 mln osób) samodzielnie wyemigrowało do Niemiec, a około jedna trzecia (33 proc., czyli 2,9 mln osób) to dzieci dwojga rodziców imigrantów" - czytamy w raporcie.

Polacy to najliczniejsza grupa migrantów w Niemczech. Naszych rodaków, mieszkających na niemieckim terytorium, jest około 1,5 mln. Kolejne pod względem liczności grupy to Turcy (ok. 1,5 mln), Ukraińcy (ok. 1,3 mln.), Rosjanie (ok. 1 mln) oraz Syryjczycy (ok. 1 mln).

W raporcie podkreślono, że imigranci są statystycznie wyraźnie młodsi niż reszta niemieckiej populacji. Średnio mają oni o dziewięć lat mniej niż rodowici Niemcy.

W 2025 roku więcej niż jedna na trzy osoby w wieku 25-34 lat miała pochodzenie migracyjne (36 proc.). Dla porównania, w grupie osób powyżej 65. roku życia był to jeden imigrant na siedem mieszkańców.

