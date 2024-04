"Polacy patrzą na Rosjan z zaniepokojeniem". Wicepremier Włoch ostrzega

Antonio Tajani ostrzega przed zagrożeniem z Rosji

- Musimy zrobić więcej niż to, co zrobiliśmy do dzisiaj. Bo wydajemy mnóstwo pieniędzy, ale nie jesteśmy wystarczająco skuteczni. Wydajemy na obronę w Europie jedną trzecią tego, co Stany Zjednoczone, ale siła militarna Europy jest daleka od jednej trzeciej amerykańskiej potęgi - oświadczył wicepremier Włoch.