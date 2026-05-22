W skrócie Dwóch obywateli Polski usłyszało zarzuty za serię włamań do sklepów rowerowych w Saksonii, w wyniku których skradziono 57 rowerów o łącznej wartości ponad 210 tysięcy euro.

Niemiecka prokuratura podała, że podejrzani działali we współpracy z trzecim, nieznanym sprawcą i byli wcześniej karani.

Policja odzyskała tylko cztery rowery, a dwaj zatrzymani znajdują się obecnie w areszcie, odmawiając składania wyjaśnień.

Jak informują w piątek niemieckie media 37-letni i 50-letni Polak zostali oskarżeni przed Sądem Krajowym w Dreźnie o kradzież dokonaną w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Obaj byli już wcześniej karani.

Miejscowa prokuratura informuje, że podejrzani działali wspólnie z trzecim, dotąd niezidentyfikowanym wspólnikiem. Między majem 2025 a styczniem 2026 roku mieli dokonać czterech włamań do sklepów rowerowych w Dreźnie, Bornie, Freitalu i Pirnie.

Niemcy. Kradzieże rowerów za setki tysięcy euro. Polacy trafili do aresztu

Największe straty poniósł sklep Heikos Fahrradladen w dzielnicy Klotzsche w Dreźnie. W październiku ubiegłego roku złodzieje ukradli stamtąd 24 wysokiej klasy rowery elektryczne warte około 100 tys. euro. Kolejnym celem był sklep Zweirad Gollmann w Pirnie, gdzie pod koniec listopada zniknęło 18 rowerów o wartości 80 tys. euro.

Łącznie skradziono 57 rowerów, jednak policji udało się odzyskać jedynie cztery. Zdaniem śledczych większość łupu została przewieziona do Polski i sprzedana. Dodatkowe straty materialne powstałe przy włamaniach oszacowano na około 40 tys. euro.

Do przełomu w sprawie doszło 15 stycznia 2026 roku podczas włamania do sklepu Bike Point we Freitalu. Świadek zauważył podejrzanych i natychmiast powiadomił policję. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w pobliżu miejsca zdarzenia. Trzeciemu sprawcy udało się uciec.

Obaj zatrzymani przebywają obecnie w areszcie tymczasowym i odmawiają składania wyjaśnień. Proces ma się rozpocząć w najbliższych miesiącach.

Źródło: tag24.de





