Media w Holandii, pisząc o Polakach mieszkających w tym kraju, zazwyczaj informują o pijanych kierowcach, rozbojach, lub innych negatywnych zdarzeniach, których głównymi bohaterami są nasi rodacy.

Tym razem jest jednak inaczej. Z kraju tulipanów docierają do nas pozytywne informacje o małżeństwie z Polski mieszkającym w niewielkiej miejscowości Helvoirt.

Kasia i Grzegorz Zakrzewscy zostali bowiem zauważeni przez miejscowe władze i nagrodzeni tytułem "mieszkańców roku".

Nagrodzeni za pomoc Ukrainie

43-letnia Polka i jej 49-letni mąż zostali docenieni za swoje zaangażowanie w pomoc Ukrainie. Niedługo po rosyjskiej agresji w 2022 roku para rozpoczęła "bardzo udaną kampanię pomocy dla Ukrainy" - poinformowały władze miejscowości w komunikacie.

Reklama

Małżonkowie zorganizowali zbiórkę darów na rzecz Ukrainy, a następnie utworzyli w swoim domu magazyn, do którego mieszkańcy mogli przynosić wszystkie rzeczy. Zadbali również o to, by zebrane dary dotarły na miejsce. Pan Grzegorz osobiście woził je na polsko-ukraińską granicę.

Dodatkowo małżonkowie od lat prężnie działają jako wolontariusze, pomagając licznym lokalnym organizacjom charytatywnym.

Portal ad.nl informuje, że małżonkowie mieszkają w Helvoirt od 2005 roku i wychowują dwójkę dzieci. Na co dzień nasi rodacy prowadza własną działalność gospodarczą.