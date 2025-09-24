Polacy ćwiczą obronę szwedzkiej wyspy. "Symulowane uderzenia rakietowe"

Wojciech Barański

Polskie i szwedzkie jednostki biorą udział w manewrach wojskowych "Gotland Sentry", które symulują obronę wyspy na Morzu Bałtyckim. Jak podał Reuters, ćwiczenia powiązane są z eskalacją napięć między NATO a Rosją. "Polscy żołnierze wykonają symulowane uderzenia rakietowe" - poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Polacy ćwiczą obronę szwedzkiej wyspy. "Symulowane uderzenia rakietowe"
  • Polskie i szwedzkie wojska uczestniczą w manewrach Gotland Sentry, które symulują obronę wyspy na Morzu Bałtyckim.
  • Ćwiczenia mają związek z rosnącymi napięciami między NATO a Rosją i odbywają się 300 kilometrów od Kaliningradu, siedziby rosyjskiej Floty Bałtyckiej.
  • W manewrach bierze udział min. polski okręt transportowo-minowy ORP Toruń, na którego pokładzie znajduje się moduł bojowy Morskiej Jednostki Rakietowej.
Na Morzu Bałtyckim w okolicach Gotlandii znajdują się między innymi szwedzki lotniskowiec, systemy rakietowe RBS-15 czy polski okręt transportowo-minowy ORP Toruń wraz z modułem bojowej Morskiej Jednostki Rakietowej i wyrzutniami rakiet NSM.

Ćwiczenia odbywają się chwilę po rosyjskich prowokacjach. W ostatnich dniach dwa niemieckie myśliwce Eurofighter przechwyciły samolot rozpoznawczy Il-20M, który naruszył przestrzeń powietrzną NATO. Podobne zdarzenie miało miejsce nad Estonią, wówczas trzy rosyjskie myśliwce MIG-31 przekroczyły granicę tego państwa.

Wcześniej wielokrotnie dochodziło również do pojawienia się w rejonie Morza Bałtyckiego obcych dronów czy przecinania kabli telekomunikacyjnych państw NATO przechodzących po dnie akwenu.

Polska i Szwecja symulują obronę Gotlandii. Trwają wspólne manewry

- Jesteśmy tutaj na Gotlandii wraz z naszymi polskimi sojusznikami, aby odstraszyć potencjalnych wrogów ze Wschodu - powiedział agencji Reutera Oscar Hannus ze szwedzkiej marynarki wojennej.

    Międzynarodowe manewry wojskowe odbywają się około 300 kilometrów od siedziby rosyjskiej Floty Bałtyckiej, która mieści się w Kaliningradzie. W przypadku potencjalnego konfliktu to właśnie Gotlandia jest strategicznym punktem mającym kluczowe znaczenie dla wsparcia państw bałtyckich przez NATO.

    - Na wyspie można wykorzystać różne systemy rakietowe dalekiego zasięgu, aby obronić sojuszników - powiedziała z kolei Ewa Skoog Haslum, szefowa wspólnych operacji szwedzkiej marynarki wojennej.

    - Wyspa odgrywa również kluczową rolę w utrzymaniu swobodnych szlaków dostawczych dla sił NATO, a także w utrzymaniu cywilnego ruchu morskiego - dodała.

    Zdaniem natomiast wiceadmirała Krzysztofa Jaworskiego z Marynarki Wojennej RP, "umieszczając jednostkę rakietową na Gotlandii można zabezpieczyć prawie całe Morze Bałtyckie". - Powiedziałbym, że jest to ważne dla każdego kraju nad Bałtykiem - podkreślił.

    Sztab Generalny WP o ćwiczeniach. "Żołnierze wykonają symulowane uderzenia"

    W sprawie polsko-szwedzkich ćwiczeń na Gotlandii komunikat wystosował Sztab Generalny Wojska Polskiego. "We wtorkowy poranek ze Świnoujścia wyruszył okręt transportowo-minowy ORP Toruń" - napisano.

      "Na jego pokładzie znalazł się moduł bojowy Morskiej Jednostki Rakietowej, w tym wyrzutnie rakiet NSM i wozy dowodzenia. Kierunek - Gotlandia, gdzie trwają polsko-szwedzkie ćwiczenia pt. Gotland Sentry. To pierwsze w historii tego rodzaju przedsięwzięcie" - podkreślono.

      "Polska jednostka rakietowa słynie z mobilności i siły rażenia. Wyrzutnie NSM o zasięgu prawie 200 km mogą szybko zmienić pozycję, przeprowadzić atak i oddalić się, zanim przeciwnik odpowie. Tym razem polscy żołnierze wykonają symulowane uderzenia rakietowe w okręty przeciwnika przemieszczające się po Bałtyku" - wyjaśniono.

