Pół godziny przy stoliku. Hiszpański sposób na kryzys i upały

Oprac.: Harald Kittel Świat

Coraz więcej lokali gastronomicznych w Hiszpanii ogranicza czas korzystania przez konsumentów ze stolików w celu zwiększenia rentowności. Klienci kawiarni i restauracji, którzy proszą tylko o coś do picia lub drobną przekąskę mogą zajmować stolik do pół godziny. Zamawiający obiad lub kolację mają do 1,5 godziny na zjedzenie posiłku.

Zdjęcie Nadmorska restauracja w Marbelli (Hiszpania) / ommons.wikimedia.org/Steve Slater/CC BY 2.0 /