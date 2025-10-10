Pokojowa Nagroda Nobla przyznana. Reaguje Biały Dom

"Prezydent Trump będzie nadal zawierał porozumienia pokojowe, kończył wojny i ratował ludzkie życia. Ma duszę humanitarysty i nigdy nie będzie nikogo takiego jak on, kto potrafiłby przenosić góry samą siłą woli" - napisał Cheung na portalu X, komentując przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla wenezuelskiej opozycjonistce Marii Corinie Machado.

"Komitet Noblowski udowodnił, że polityka jest dla niego ważniejsza niż pokój" - dodał.

Tegoroczną laureatką Pokojowej Nagrody Nobla została liderka demokratycznej opozycji w Wenezueli Maria Corina Machado - ogłosił w piątek Norweski Komitet Noblowski. Opozycjonistka została uhonorowana ze "niestrudzoną działalność na rzecz praw demokratycznych narodu Wenezueli i za walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji".

Maria Corina Machado laureatką Pokojowej Nagrody Nobla

Komitet podkreślił, że aktywistka jest "kluczową, jednoczącą postacią w opozycji politycznej, która była kiedyś głęboko podzielona - opozycji, która znalazła wspólny mianownik w domaganiu się wyborów i reprezentatywnego rządu".

Przed laty pokojową nagrodę nobla otrzymali m.in. Barack Obama, Matka Teresa z Kalkuty czy Lech Wałęsa.

W 2024 roku wyróżniono japoński ruch Nihon Hidankyō. Decyzję uzasadniono "wysiłkami na rzecz świata wolnego od broni jądrowej" i "ukazywaniem za pomocą relacji świadków, że broń jądrowa nigdy więcej nie może zostać użyta".

