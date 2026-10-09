W skrócie Navanethem "Navi" Pillay została tegoroczną laureatką Pokojowej Nagrody Nobla.

Pillay została wyróżniona za działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego.

Tegoroczne nominacje do Pokojowej Nagrody Nobla objęły 208 osób i 79 organizacji, a ich tożsamość pozostanie tajna przez 50 lat.

W 2026 roku kwotę Nobla podniesiono do 12 mln koron szwedzkich, a laureatami w pozostałych dziedzinach zostali m.in. Karl Deisseroth, Francis Halzen, Kenso Soai i Anne Carson.

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Navanethem "Navi" Pillay została nagrodzona Pokojową Nagrodą Nobla "za jej wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego".

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"Pokojowa Nagroda Nobla za rok 2026 trafia do osoby, która dzięki wyjątkowej odwadze i uczciwości utorowała drogę do bardziej wszechstronnego globalnego porządku prawnego. Tegoroczna laureatka, Navi Pillay, odegrała kluczową rolę w zapewnieniu ścigania zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa" - czytamy we wpisie zamieszczonym na profilu Nagrody Nobla.

Navanethem "Navi" Pillay laureatką Pokojowej Nagrody Nobla 2026

Navanethem "Navi" Pillay urodziła się w 1941 r. w Durbanie w Republice Południowej Afryki. W swojej karierze jako prawniczki pełniła funkcję sędzi w Międzynarodowym Trybunale Karnym do spraw Zbrodni w Rwandzie, następnie pracowała w Międzynarodowym Trybunale Karnym, po czym podjęła się roli Wysokiej Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka.

Do niedawna tegoroczna laureatka przewodniczyła Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, a obecnie jest sędzią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie, w której Mjanma jest oskarżona o ludobójstwo.

Pokojowa Nagroda Nobla. Przez 50 lat nominacje pozostaną tajne

W tym roku do Pokojowej Nagrody Nobla, otwiera się w nowym oknie, przyznawanej od 1901 roku, nominowano 208 osób oraz 79 organizacji - ich tożsamość oraz nazwy zostaną ujawnione po 50 latach od nadania wyróżnienia.

Zgodnie z testamentem Alfreda Nobla przyznaje je Norweski Komitet Noblowski, składający się z pięciu członków powoływanych przez tamtejszy parlament.

W ubiegłym roku laureatką Pokojowej Nagrody Nobla została Maria Corina Machado - liderka demokratycznej opozycji w Wenezueli, otwiera się w nowym oknie.

Machado jakiś czas potem przekazała swój noblowski medal Donaldowi Trumpowi, który w 2025 roku wielokrotnie sugerował, że to on zasługuje na to wyróżnienie.

Laureaci Nagrody Nobla 2026. Rekordowa kwota nagrody

Z okazji przypadającej w tym roku 125. rocznicy istnienia nagrody zdecydowano ustanowić jej wartość na rekordowo wysoką kwotę 12 mln koron szwedzkich, czyli o milion więcej niż w 2025 roku. Poza nagrodą pieniężną laureaci otrzymują również złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla, otwiera się w nowym oknie oraz kaligrafowany dyplom.

Dotychczas poznaliśmy tegorocznych laureatów w czterech dziedzinach. W przypadku medycyny lub fizjologii byli to Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel, których wyróżniono za odkrycia dotyczące aktywowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki.

Zwycięzcą w dziedzinie fizyki okazał się Francis Halzen - nagrodę przyznano mu za kluczowy wkład w powstanie detektora IceCube Neutrino Observatory i odkrycie neutrin wysokich energii pochodzenia astrofizycznego.

Kenso Soai i Henri B. Kagan zostali nagrodzeni w dziedzinie chemii za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej.

Z kolei Literacką Nagrodę Nobla - za odważną i nowatorską twórczość, która, nawiązując dialog z klasyczną tradycją, stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury - przyznano Anne Carson.



