"Pokój nie jest naiwną iluzją". Wymowna modlitwa papieża za rządzących
- Niech boska mądrość oświeci sumienia tych, którzy mają władzę, aby kierowali decyzje ku szczeremu poszukiwaniu sprawiedliwego i trwałego pokoju - mówił papież podczas niedzielnej modlitwy na Placu Świętego Piotra. To kolejne z płynących z Watykanu rozważań nad zgodą na świecie. - Kiedy poszukuje się pokoju ze szczerym sercem, staje się codziennym zobowiązaniem naszego życia - zapewnił dzień wcześniej Leon XIV.
W skrócie
Papież Leon XIV zaapelował w niedzielę do rządzących o to, aby podejmowali decyzje, mające na celu szczere poszukiwanie sprawiedliwego i trwałego pokoju.
- W maju z całego Kościoła wznosiła się chóralna inwokacja o pokój, szczególnie poprzez modlitwę różańcową: niczym nieprzerwany łańcuch powierzyła wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny narody umęczone wojną - powiedział papież, zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych na Plac Świętego Piotra.
- Niech boska mądrość oświeci sumienia tych, którzy mają władzę, aby kierowali decyzje ku szczeremu poszukiwaniu sprawiedliwego i trwałego pokoju - dodał Leon XIV.
Papież: Trójca Święta sprawia, że kochamy wszystko i wszystkich
W rozważaniach poprzedzających modlitwę papież podkreślił, że "życie boże jest wspaniałe i pociągające, przynosi pokój naszemu sercu, często tak niespokojnemu, i sprawia, że spotykamy braci i siostry w radości Ducha".
- Trójca Święta sprawia, że kochamy wszystko i wszystkich. Odkrywamy, że każde stworzenie zostało stworzone do komunii, relacji i spotkania. A przez przeciwieństwo rozumiemy, dlaczego podziały, polaryzacje i pogarda dla różnorodności niosą światu zniszczenie, smutek i jałowość - dodał.
Watykan. Papież zwrócił się do pielgrzymów z Polski
Leon XIV przywołał słowa świętego Pawła: "Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami".
Papież pozdrowił Polaków obecnych na Placu Świętego Piotra, a także uczestników pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach Śląskich, gdzie - jak dodał - "Maryja czczona jest jako matka sprawiedliwości społecznej".
O pokój na świecie i za ofiary wojen modlono się również w sobotę w Ogrodach Watykańskich podczas wydarzenia pod przewodnictwem papieża.
Do modlitwy różańcowej, odmówionej na zakończenie miesiąca maryjnego przy Grocie Lourdes, dołączyło około 20 sanktuariów na świecie, w tym Jasna Góra. W Ogrodach Watykańskich zgromadziło się kilkaset osób.
Papież powiedział, że modlitwa różańcowa jest wyrazem nadziei, która jest potrzebna w obliczu trudności i przemocy obecnych czasów.
- Pokój nie jest teorią do sprawdzenia w laboratorium ani naiwną iluzją, ani też sprawą, którą można zarządzać interesownie. Kiedy poszukuje się go ze szczerym sercem, staje się codziennym zobowiązaniem naszego życia; wypływa ze sprawiedliwości i miłości jako harmonia łącząca osoby, rodziny, wspólnoty i narody - stwierdził Leon XIV.