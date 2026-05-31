W skrócie Papież Leon XIV zaapelował do rządzących o podejmowanie decyzji służących sprawiedliwemu i trwałemu pokojowi.

W trakcie rozważań podkreślono rolę Trójcy Świętej w budowaniu relacji i przeciwdziałaniu podziałom oraz polaryzacji.

W sobotę w Watykanie odbyła się modlitwa różańcowa o pokój z udziałem pielgrzymów, a papież zwrócił się m.in. do Polaków.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Papież Leon XIV zaapelował w niedzielę do rządzących o to, aby podejmowali decyzje, mające na celu szczere poszukiwanie sprawiedliwego i trwałego pokoju.

- W maju z całego Kościoła wznosiła się chóralna inwokacja o pokój, szczególnie poprzez modlitwę różańcową: niczym nieprzerwany łańcuch powierzyła wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny narody umęczone wojną - powiedział papież, zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych na Plac Świętego Piotra.

- Niech boska mądrość oświeci sumienia tych, którzy mają władzę, aby kierowali decyzje ku szczeremu poszukiwaniu sprawiedliwego i trwałego pokoju - dodał Leon XIV.

Papież: Trójca Święta sprawia, że kochamy wszystko i wszystkich

W rozważaniach poprzedzających modlitwę papież podkreślił, że "życie boże jest wspaniałe i pociągające, przynosi pokój naszemu sercu, często tak niespokojnemu, i sprawia, że spotykamy braci i siostry w radości Ducha".

- Trójca Święta sprawia, że kochamy wszystko i wszystkich. Odkrywamy, że każde stworzenie zostało stworzone do komunii, relacji i spotkania. A przez przeciwieństwo rozumiemy, dlaczego podziały, polaryzacje i pogarda dla różnorodności niosą światu zniszczenie, smutek i jałowość - dodał.

Watykan. Papież zwrócił się do pielgrzymów z Polski

Leon XIV przywołał słowa świętego Pawła: "Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami".

Papież pozdrowił Polaków obecnych na Placu Świętego Piotra, a także uczestników pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach Śląskich, gdzie - jak dodał - "Maryja czczona jest jako matka sprawiedliwości społecznej".

O pokój na świecie i za ofiary wojen modlono się również w sobotę w Ogrodach Watykańskich podczas wydarzenia pod przewodnictwem papieża.

Do modlitwy różańcowej, odmówionej na zakończenie miesiąca maryjnego przy Grocie Lourdes, dołączyło około 20 sanktuariów na świecie, w tym Jasna Góra. W Ogrodach Watykańskich zgromadziło się kilkaset osób.

Papież powiedział, że modlitwa różańcowa jest wyrazem nadziei, która jest potrzebna w obliczu trudności i przemocy obecnych czasów.

- Pokój nie jest teorią do sprawdzenia w laboratorium ani naiwną iluzją, ani też sprawą, którą można zarządzać interesownie. Kiedy poszukuje się go ze szczerym sercem, staje się codziennym zobowiązaniem naszego życia; wypływa ze sprawiedliwości i miłości jako harmonia łącząca osoby, rodziny, wspólnoty i narody - stwierdził Leon XIV.





"DE:KOD": Niemiecki system kaucyjny. W tle bieda i wielkie biznesy INTERIA.PL