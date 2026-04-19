W skrócie Zgłoszono 2974 nieprawidłowości, w tym podejrzenia o kupowanie głosów podczas niedzielnych wyborów parlamentarnych w Bułgarii.

Wszczęto 72 śledztwa przeciwko osobom chronionym immunitetem, otwarto łącznie 614 spraw i zatrzymano 425 osób.

Według sondaży exit poll wybory wygrała Postępowa Bułgaria z wynikiem od 35,5 do 39,2 proc. głosów, a frekwencja wyniosła ok. 47 proc.

Pełniący obowiązki szefa MSW Bułgarii Emil Daczew ogłosił na konferencji prasowej, że podczas wyborów wpłynęły 2974 zgłoszenia o możliwych nieprawidłowościach, w tym dotyczące podejrzeń o kupowanie głosów.

Wybory w Bułgarii. Tysiące zgłoszeń, podejrzenia kupowania głosów

DPS-Nowy Początek oligarchy Deliana Peewskiego został ujęty w 631 zgłoszeniach dotyczących przestępstw wyborczych, GERB byłego premiera Bojko Borisowa w 318, nacjonalistyczne Odrodzenie w 18, Postępowa Bułgaria byłego prezydenta Rumena Radewa w 16, Bułgarska Partia Socjalistyczna w 13, a koalicja Kontynuujemy Zmiany-Demokratyczna Bułgaria w 11.

Deczew zaznaczył, że MSW otrzymało znacznie więcej zgłoszeń, w których nie wymieniono konkretnej partii czy koalicji. Ogłosił, że wszczęto 72 śledztwa przeciwko osobom posiadającym immunitety, a łącznie otwarto 614 spraw, czyli ponad pięć razy więcej niż w 2024 roku. Zatrzymano 425 osób.

Bułgaria. Wstępne wyniki wyborów do parlamentu

Według opublikowanych przez kilka ośrodków sondaży exit poll przedterminowe wybory zwyciężyła Postępowa Bułgaria byłego prezydenta Rumena Radewa, zyskując od 35,5 do 39,2 proc. głosów.

Dalej uplasowały się partia GERB (od 15,1 do 17,5 proc.), Kontynuujemy Zmiany-Demokratyczna Bułgaria (od 13,1 do 14,1 proc.), DPS-Nowy Początek (od 7,5 do 10,3 proc.), Odrodzenie (4,9 do 5,9 proc.) i Bułgarska Partia Socjalistyczna (3,9 do 4,1 proc.)

Próg wyborczy dla koalicji i partii wynosi 4 proc. Ośrodki określiły frekwencję według stanu na godz. 19 na poziomie ok. 47 proc.

Rozpoczęte o godz. 7 czasu lokalnego wybory zakończyły się o godz. 20 (godz. 19 czasu polskiego). O miejsca w 240-osobowym Zgromadzeniu Narodowym ubiegali się kandydaci z 14 partii i 10 koalicji. Niedzielne wybory były ósmymi wyborami parlamentarnymi w Bułgarii w ciągu ostatnich pięciu lat.

