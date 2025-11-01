W skrócie Rejs wycieczkowy Coral Adventurer został przerwany po tragicznej śmierci 80-letniej pasażerki na Lizard Island.

Pasażerowie otrzymali nakaz opuszczenia statku, a operator zapewnia im zwrot kosztów i powrót do domu.

Rozpoczęto śledztwo prowadzone przez AMSA oraz prokuraturę we współpracy z koronerem.

Planowany na 60 dni rejs dookoła Australii został odwołany kilka dni po tragicznej śmierci pasażerki - podało BBC. Jak informowano wcześniej, 80-latka została porzucona na odległej wyspie.

Nakaz opuszczenia statku wycieczkowego. Śledztwo po śmierci 80-latki

Kobieta razem z innymi pasażerami wycieczkowca Coral Adventurer 25 października opuściła statek, który zakotwiczył w pobliżu Lizard Island. Według wstępnych ustaleń Suzanne Rees zgubiła się w trakcie zwiedzania wyspy i nie zdołała dotrzeć z powrotem na pokład. Odpłynięto bez niej.

Następnego dnia załoga - po zorientowaniu się, że kogoś brakuje - wróciła na miejsce i rozpoczęła poszukiwania. Kobietę znaleziono martwą. Trwa prokuratorskie śledztwo we współpracy z koronerem stanowym, który wzywany jest wyłącznie w sprawach pilnych.

Dyrektor generalny operatora rejsów wycieczkowych Coral Expeditions Mark Fifield poinformował w sobotę, że cała załoga i pasażerowie Coral Adventurer otrzymali polecenie opuszczenia pokładu z powodu "tragicznej śmierci Suzanne Rees i wcześniejszych problemów mechanicznych".

Rejs anulowany krótko po rozpoczęciu. "To był pierwszy przystanek"

Pasażerowie mają otrzymać pełny zwrot poniesionych kosztów. Spółka Coral Expeditions pracuje nad "koordynacją podróży powrotnych pasażerów za pośrednictwem lotów czarterowych".

Tego samego dnia AMSA przekazała, że zdecydowano się złożyć zawiadomienie do kapitana Coral Adventurer, zakazując wchodzenia na pokład także nowym pasażerom. Urzędnicy mają zająć statek po jego powrocie do przystani.

Według BBC od rozpoczęcia rejsu do śmierci 80-latki minęły dwa dni. "Lizard Island była pierwszym przystankiem w podróży".

