Pokłosie pożarów w Kanadzie. "Najbardziej zanieczyszczone powietrze"

Dwa kanadyjskie miasta, Toronto i Montreal znalazły się wśród pięciu miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu na świecie - podała szwajcarska firma IQAir, monitorująca jakość powietrza. To pokłosie ogromnych pożarów lasów, które od kilku dni tygodni trawią Kanadę. Do tej pory spłonęło ponad dwa miliony hektarów terenu. Dym z kanadyjskich pożarów dotarł już nawet do Europy.