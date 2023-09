Nieznane oblicze Władimira Putina. Tych filmów świat jeszcze nie widział

Wtedy to obecny prezydent Federacji Rosyjskiej dopiero wkraczał w polityczny świat. Jak czytamy w opisie zamieszczonym na profilu niezależnego białoruskiego portalu Nexta, Władimir Putin był wtedy szefem Komisji Spraw Zagranicznych w biurze burmistrza Petersburga Anatolija Sobczaka.

Właśnie w tym okresie wybrał się też na wakacje do Finlandii - wraz z ówczesną żoną Ludmiłą i córkami przybył do willi należącej do fińskiej firmy Thomesto, importującej z Rosji drewno.