Do sytuacji doszło podczas wydarzenia towarzyszącego 28. Międzynarodowemu Spotkaniu Krajowych Dyrektorów ds. Rozminowywania i Doradców ONZ ds. Rozminowywania w Genewie. Ukraińska delegacja biorąca udział w spotkaniu zauważyła, że w jednej z prezentacji Autonomiczna Republika Krymu i miasto Sewastopol zostały zaznaczone na mapie jako fragment terytorium Rosji .

Błąd na mapie został szybko poprawiony a ONZ zapowiedziała, że podejmie wszelkie niezbędne środki, by do takich pomyłek nie dochodziło w przyszłości.

Półwysep Krymski i Sewastopol zostały anektowane przez Rosję w 2014 r. gdy władze nieuznawanej przez Ukrainę Republiki Autonomicznej Krymu ogłosiły secesję i zwróciły się do Rosji o przyjęcie w jej skład . Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekrety o uznaniu Krymu za niepodległe państwo, a następnie o włączeniu Krymu i Sewastopola w skład Federacji Rosyjskiej. A neksja nie została uznana ani przez Ukrainę ani przez społeczność międzynarodową.

We wtorek Ukraińcy zaatakowali Most Krymski łączący terytorium Rosji z półwyspem, którym transportowane są m.in. sprzęt i broń. Do ataku użyli podwodnych dronów Mariczka. Materiały wybuchowe dostarczone przez drony eksplodowały pod wodą, uszkadzając podpory mostu.