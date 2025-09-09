Zdjęcie notatki opublikowano na platformie X. Jak poinformował wiceszef komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów, zostało ono przekazane przez sprawujących pieczę nad majątkiem Epsteina.

"Oto jest: Mamy urodzinową notatkę Trumpa do Jeffreya Epsteina, o której prezydent powiedział, że nie istnieje. Trump mówi o "wspaniałej tajemnicy", która ich łączy. Co ukrywa? Ujawnijmy akta!" - napisano.

USA. Media opublikowały list Trumpa do Epsteina

Na zdjęciu widoczny jest kontur nagiej kobiety, w której wpisany jest tekst sceny dialogu między Trumpem i Epsteinem.

"W życiu musi chodzić o coś więcej, niż posiadanie wszystkiego.

Donald: Tak, chodzi, ale nie powiem ci, co to jest.

Jeffrey: Ani ja, choć też wiem, co to jest.

Donald: Łączą nas pewne rzeczy, Jeffrey.

Jeffrey: Tak, rzeczywiście, gdyby o tym pomyśleć.

Donald: Enigmy nigdy się nie starzeją, zauważyłeś?

Jeffrey: W rzeczy samej, było to dla mnie jasne ostatnim razem, kiedy cię widziałem.

Trump: Kumpel to wspaniała rzecz. Wszystkiego najlepszego - i niech każdy dzień będzie nową wspaniałą tajemnicą".

List Donalda Trumpa miał stanowić fragment specjalnego albumu przygotowanego na 50. urodziny Jeffreya Epsteina przez jego partnerkę Ghislaine Maxwell. W albumie znajdowały się okolicznościowe kartki od innych osób m.in. byłego prezydenta Billa Clintona, prawnika Alana Dershowitza, czy byłego prezesa banku Bear Stearns Alana Greenberga.

Biały Dom reaguje na publikację "Wall Street Journal"

Na tekst "Wall Street Journal" zareagowała służba prasowa Białego Domu. Rzecznik prasowa Karoline Leavitt opublikowała w mediach społecznościowych krótki komentarz, w którym podważyła prawdziwość listu.

"Ja już mówiłam, jest zupełnie jasne, że prezydent Trump nie narysował tego obrazka i go nie podpisał" - stwierdziła, dodając jednocześnie, że cała historia o liście jest "fałszywa".

Rzecznik zapowiedziała, że zespół prawny Donalda Trumpa będzie "kontynuował energiczne działania prawne" przeciwko gazecie.

